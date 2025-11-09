Advertisement
बच्चेदानी की गांठ होने पर ना खाएं ये चीजें, नहीं तो मटके जैसा बड़ा हो जाएगा ट्यूमर!

आजकल कम उम्र में महिलाएं रसौली या फिर बच्चेदानी में गांठ की समस्या से परेशान हैं. बच्चेदानी में गांठ होने पर कुछ फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए. इन फूड्स का सेवन करने से गांठ का साइज बढ़ सकता है.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:00 AM IST
बच्चेदानी किसी भी महिला के लिए बेहद जरूरी अंग है. बच्चेदानी को गर्भाशय बोला जाता है. प्रेग्नेंसी कंसीव के लिए बच्चेदानी का स्वस्थ होना जरूरी है. वहीं गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बच्चेदानी में गांठ की समस्या हो जाती है. बच्चेदानी में गांठ होने पर कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. इन चीजों का सेवन करने से गांठ का साइज बढ़ सकता है. 

प्रोसेस्ड फूड्स 
प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक मात्रा में सेवन करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स का सीधा असर बच्चेदानी पर पड़ता है. ज्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करने से बच्चेदानी की गांठ बढ़ सकती है. 

मैदा 
मैदा का सेवन करने भी बच्चेदानी की गांठ बढ़ सकती है. मैदा से बनी चीजों का खाने से परहेज करना चाहिए.मैदा का सेवन करने से ट्यूमर का साइज बढ़ सकता है जैसे ब्रेड, पिज्जा आदि. 

ऑयली चीजें 
बच्चेदानी में गांठ होने पर ऑयली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. ऑयली चीजों का सेवन करने गांठ बढ़ सकती है. 

कैफीन और सोडा
कैफीन और सोडा का सेवन करने से भी गांठ की समस्या हो बढ़ सकती है. कॉफी, सोडा और ड्रिंक्स का ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए. 

बच्चेदानी में गांठ होने के लक्षण 
पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होना या फिर ब्लड क्लॉटिंग होना. 
पेट के निचले हिस्से में दर्द होना 
बार-बार पेशाब आना 
कमजोरी और थकान महसूस होना 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

किडनी खराब होने पर दिखते हैं ये 10 संकेत, ना करें अनदेखी; जल्द जाएं डॉक्टर के पास

