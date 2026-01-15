Advertisement
trendingNow13075812
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में इन चीजों का ना करें सेवन, नहीं तो बिगड़ सकती है तबीयत!

सर्दियों में इन चीजों का ना करें सेवन, नहीं तो बिगड़ सकती है तबीयत!

सर्दियों में अनजाने में हम कुछ चीजों का सेवन कर सकते हैं. इन चीजों का सेवन करने से शरीर बीमार हो सकता है. इन चीजों को खाने से पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं सर्दियों में किन फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में इन चीजों का ना करें सेवन, नहीं तो बिगड़ सकती है तबीयत!

सर्दियों में किन चीजों का सेवन शरीर के लिए लाभकारी होता है, इस पर सभी बात करते हैं, लेकिन क्या नहीं खाना, यह कोई नहीं बताता.सर्दियों में अनजाने में हम ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं, जो शरीर को बीमार करने में योगदान देती हैं. आज हम उन 5 खाद्य और पेय पदार्थों के बारे में जानेंगे, जिनके सेवन से सर्दियों में बचना चाहिए.

पाचन धीमा हो जाता है
सर्दियों में पाचन धीमा हो जाता है और पाचन अग्नि तेज. मतलब भूख ज्यादा लगती है और उसे पचाने में समय ज्यादा लगता है. हमारा शरीर गर्मी बचाने के लिए महत्वपूर्ण अंगों के रक्त प्रवाह को कम कर देता है, जिससे अंग सामान्य से धीरे काम करने लगते हैं और ऐसा ही पाचन क्रिया के साथ होता है. ऐसे में कुछ खाद्य और पेय पदार्थ नुकसान पहुंचाकर बीमार कर सकते हैं.

दही खाने से परहेज करना चाहिए
पहले नंबर पर आता है दही. सर्दियों में दही खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि इसकी ठंडी तासीर कफ की वृद्धि करती है और सर्दी, जुकाम, साइनस, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी की समस्या पैदा कर सकती है. दूसरे नंबर पर है खीरा. सर्दियों में खीरे का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये पाचन अग्नि को मंद करने का काम करता है, जिससे पेट पर खाना पचने की जगह सड़ने लगता है. इसकी तासीर ठंडी होती है, जो खांसी का कारण भी बन सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अंकुरित अनाज
तीसरे नंबर पर आता है अंकुरित अनाज. अंकुरित अनाज कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन से भरे होते हैं, लेकिन उन्हें पचाने में पेट को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अंकुरित अनाज को कच्चा या आधा उबालकर खाया जाता है, जिससे पेट में गैस बनने और दर्द की समस्या हो सकती है. चौथे नंबर पर हैं ज्यादा मीठी चीजें. सर्दियों में ज्यादा मीठी चीजें खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये वात और कफ दोष को बढ़ाने में मदद करती हैं. शीत ऋतु में गुड़ का इस्तेमाल हर खाद्य पदार्थ में किया जाता है. अगर कफ की परेशानी है तो गुड़ से परहेज करना चाहिए.

कॉफी और चाय का सेवन 
पांचवें नंबर पर है चाय और कॉफी का अत्याधिक सेवन. सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए चाय और कॉफी का अत्याधिक सेवन किया जाता है, जो गलत है. सर्दियों में प्राकृतिक रूप से वात दोष की वृद्धि होती है. ऐसे में चाय और कॉफी का सेवन पेट में जलन पैदा कर सकता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylefood

Trending news

अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा