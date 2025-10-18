Advertisement
लाइफस्टाइल

पीले दांत हो जाएंगे मोती जैसे सफेद, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने शेयर किया 1400 साल पुराना उपाय

पीले दांत किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देते हैं. दांतों का पीलापन दूर करने के लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा बताए इस 1400 साल पुराना उपाय कर सकते हैं. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:31 PM IST
पीले दांत किसी भी इंसान की स्माइल को फीका कर देते हैं. हर इंसान की चाहत होती है कि उनके दांत हमेशा सफेद और साफ नजर आए. कुछ लोगों रोज ब्रशा करते हैं इसके बाद भी दांतों का पीलापन दूर नहीं होता है. दांतों का पीलापन दूर करने के लिए वह महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद भी दांत सफेद नहीं होते हैं. हाल ही में आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने इंस्टाग्राम पर पीले दांतों को साफ करने का नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं इस नुस्खे के बारे में.

डॉक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में बताया है कि दांतों को साफ करने के लिए मिस्वाक बेहद फायदेमंद होता है. यह 1400 साल पुराना उपाय है जो दांतों को सफेद बनाता है वहीं मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है.

मिस्वाक के फायदे
डॉक्टर जैदी के अनुसार मिस्वाक में एंटी-बैक्टीरियल तत्व होते हैं. जो कि दांतों के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं. जो कि कैविटी और सेंसिटिविटी की समस्या को कम करते हैं. रोजाना मिस्वाक का इस्तेमाल करने से दांतों का पीलापन कम हो सकता है.

मिस्वाक का इस्तेमाल कैसे करें
मिस्वाक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले 15 से 20 सेंटीमीर मिस्वाक डंडी लें.

अब परी छिलका को छील लें.

ऊपरी हिस्से को हल्का सा चबाए जब तक उसमें ब्रश जैसे रेशे ना बन जाएं.

अब इन रेशों से दांतों को हल्के गोलाकार मोशन में साफ करें ॉ

दिनभर में 2 से 3 बार अपने दांतों की सफाई करे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

