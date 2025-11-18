Advertisement
बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या से हैं परेशान, करें ये आयुर्वेद उपाय!

Ayurvedic remedies for high cholesterol: आज के समय अधिकतर लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं. कोलेस्ट्रॉल की समस्या से राहत पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:42 PM IST
कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूर जरूरी है, लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो दिल पर बोझ बनने लगता है. जब वसा रक्त में बढ़ती है तो यह धीरे-धीरे धमनियों में जमकर उन्हें संकुचित और कठोर कर देती है. इससे खून का प्रवाह रुक-रुक कर चलता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आयुर्वेद के अनुसार, जब पाचन कमजोर हो, तैलीय-मीठा भोजन ज्यादा खाया जाए, तनाव बना रहे और शरीर को पर्याप्त गतिविधि न हो, तब कोलेस्ट्रॉल अपने प्राकृतिक स्तर से ऊपर जाने लगता है. चरक संहिता में भी कहा गया है कि जब मेद दोष बढ़ता है, तब शरीर भारी और मन सुस्त हो जाता है.

कोलेस्ट्रॉल की समस्या 
आयुर्वेद कोलेस्ट्रॉल को मेद धातु विकार कहता है, जिसका सीधा संबंध शरीर के धातु संतुलन से है. जब भोजन अधपचा रह जाता है तो वह शरीर में घूमता रहता है और नसों में जमने लगता है. इसका असर थकान, भारीपन, सुस्ती, सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज होने जैसे लक्षणों में दिखता है. अगर पाचन और जीवनशैली सुधार ली जाए तो शरीर की धमनियां स्वतः साफ होने लगती हैं और कोलेस्ट्रॉल भी प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रहता है.

त्रिफला से मिल सकती है राहत 
इस समस्या में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स काफी फायदेमंद मानी जाती हैं, जैसे त्रिफला को रात में लेने से पाचन दुरुस्त होता है. गुग्गुलु मेद दोष कम करने में विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है. अर्जुन की छाल हृदय को मजबूती देती है और लिपिड प्रोफाइल सुधारती है. मेथी दाना सुबह भिगोकर पीने से कोलेस्ट्रॉल प्राकृतिक रूप से कम होने लगता है. लहसुन भी रक्त को साफ करने में उपयोगी है, लेकिन इसे बिना सलाह के अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए.

कब लेना चाहिए
कुछ आसान घरेलू उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे रात को त्रिफला लेना, सुबह शहद-नींबू पानी पीना, तुलसी-अदरक वाली ग्रीन टी लेना और रोज कम से कम 20–30 मिनट टहलना. तैलीय भोजन, जंक फूड, मीठे और तैयार खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना सबसे जरूरी है .

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

