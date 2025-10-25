मौसम बदलते ही बच्चे हो रहे हैं खांसी-जुकाम का शिकार, इन आयुर्वेदिक नुस्खे से तुरंत मिलेगा आराम!

बदलते मौसम में अक्सर लोग सर्दी-जुखाम, खांसी और हल्के बुखार की चपेट में आ जाते हैं. खासकर बदलते मौसम का असर बच्चों पर अधिक देखने को मिलता है. मौसमी परिवर्तन के समय बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे वे जल्दी संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं. उन्होंने कहा कि इस समय बच्चों को मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनाना, गुनगुना पानी पिलाना और ठंडी व बासी चीजों से दूर रखना जरूरी है.आयुर्वेद के अनुसार, तुलसी, अदरक, मुलेठी, हल्दी और शहद जैसे प्राकृतिक तत्व सर्दी-जुखाम से बचाव में बेहद लाभदायक होते हैं.

शहद और हल्दी का सेवन

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में थोड़ा शहद और हल्दी मिलाकर देने से बच्चों को गले की खराश और खांसी से राहत मिलती है. इसके अलावा, रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है. बिना डॉक्टर की सलाह लिए बाजार में मिलने वाली ठंडी दवाइयों या सिरप का सेवन बच्चों को न कराएं.

सुबह की धूप जरूर दें

बच्चों के संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और स्वच्छ वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए. हरी सब्ज़ियां, मौसमी फल और घर का ताजा बना भोजन रोगों से बचाव में मदद करता है. हल्का व्यायाम और सुबह की धूप बच्चों के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक टॉनिक है.

बाहर का भोजन ना दें

सावधानी और आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाकर मौसमी बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है और बच्चों का स्वास्थ्य लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. बच्चों को हेल्दी डाइट दें. बाहर का भोजन ना कराएं.

