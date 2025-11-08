Advertisement
trendingNow12994008
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सिर्फ मीठा खाने से नहीं होता है डायबिटीज, आयुर्वेद से जानें इसका कारण और बचाव!

आज के समय में अधिकतर लोगों को लगता है कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है. वहीं आयुर्वेद का कहना है कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है इसके पीछे कई कारण है. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ मीठा खाने से नहीं होता है डायबिटीज, आयुर्वेद से जानें इसका कारण और बचाव!

खराब दिनचर्या और जीवनशैली शरीर को कई बीमारियों से ग्रस्त कर सकती हैं. कम उम्र में ही लोग गंभीर बीमारियों का शिकार होने लगते हैं और कुछ बच्चे जन्म से ही बीमारियों से घिरे पैदा होते हैं. खराब जीवनशैली की वजह से उपजी ऐसी ही एक बीमारी है-मधुमेह, जो शरीर को अंदर से खोखला और बीमार बना देती है. मधुमेह के बारे में लोगों को इतनी ही जानकारी है कि मीठा से परहेज करो और उम्रभर दवाइयां खाते रहो, लेकिन ऐसा नहीं है, तो चलिए आज पहले मधुमेह को समझते हैं और देसी तरीकों से बीमारी को नियंत्रित करने के उपाय भी जानते हैं.

पैंक्रियाज में दिक्कत 
जब शरीर में बनने वाला हॉर्मोन इंसुलिन का शरीर अच्छे से उपयोग नहीं कर पाता है तो ग्लूकोज रक्त में जमा होने लगता है. इंसुलिन बनाने का काम पैंक्रियाज करता है. पैंक्रियाज में किसी तरह की भी गड़बड़ी शरीर में बनने वाले इंसुलिन को प्रभावित करती है. इंसुलिन के प्रभावित होते ही शरीर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और मरीज थकान से पीड़ित हो जाता है, उसका वजन गिरने लगता है, बार-बार पेशाब आने लगता है, पैरों में झुनझुनी होती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं और किडनी और दिमाग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है.

ये हो सकते हैं कारण 
आयुर्वेद में मधुमेह को वात, कफ और मेद दोष का विकार माना गया है और यह शरीर को धीरे-धीरे कमजोर करता है. इस बीमारी के होने के कई कारण बताए गए हैं, जैसे ज्यादा वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाना, ज्यादा तनाव लेना, नींद कम आना, शारीरिक क्रिया का कम होना और मीठे का सेवन कम करना. आयुर्वेद में मधुमेह को नियंत्रित करने के कई उपाय बताए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मेथी दाना का सेवन 
इसके लिए रोगी मेथी दाना को भिगोकर सुबह पानी पी सकता है. ताजा करेले और जामुन की गुठली से बना जूस भी मधुमेह में लाभकारी होता है. साबुत धनिया के बीज का पानी भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और रात को त्रिफला चूर्ण का सेवन भी राहत देता है.

रोजाना करें वॉक 
इसके साथ ही रोजाना कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलें और हल्का व्यायाम भी करें. आहार में हरी सब्जियां, दालें और फलों का सेवन ज्यादा करें. चाय और कॉफी से दूरी बना लें और रात में हल्दी वाला दूध भी राहत देगा. इन सभी परिवर्तनों के साथ दवा लेना न छोड़ें. डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवा कम करें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

पीले दांत चमक जाएंगे मोती जैसे सफेद, इस फल के छिलके का करें इस्तेमाल!

About the Author
author img
IANS

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
Viral Video
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
Tejas
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
Kalyan Banerjee Cyber Fraud
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
Army
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज