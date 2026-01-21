क्या हफ्तों से नहीं जा रही खांसी? सांस की नली में हो सकती है जकड़न, ये आयुर्वेदिक नुस्खे हैं रामबाण इलाज..

Cough Ayurvedic Remedies: सर्दियों में खांसी की समस्या बेहद आम हो जाती है, हर कमरे में कोई न कोई तो खांसते ही रहता है. लेकिन अगर यह लगातार हफ्तों-हफ्तों तक बनी रहे, तो यह आपके लिए गंभीर हो सकती है. खांसी के साथ छाती में बेचैनी, बलगम का बनना या गले में जलन जैसे लक्षण सांस की सेहत पर असर डाल सकते हैं. हालांकि अच्छी बात ये है कि घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर खांसी को कंट्रोल किया जा सकता है और सांस की सेहत बेहतर की जा सकती है.

क्या कहता है आयुष मंत्रायल

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय खांसी के लिए घरेलू उपाय की सलाह देने से पहले बताता है, खांसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी. सूखी खांसी में गले में खुजली, जलन या लगातार खांसी होती है, जबकि बलगम वाली खांसी में छाती भारी लगना, बलगम निकलना और सीने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखते हैं. इन दोनों में गले में जलन और सीने की बेचैनी आम संकेत हैं. अगर खांसी कई दिनों तक कम न हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, लेकिन शुरुआती चरण में आयुर्वेदिक उपाय काफी कारगर साबित हो सकते हैं.

खांसी से छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक उपाय

आयुर्वेदाचार्य खांसी से राहत के लिए कई आसान और असरदार नुस्खों को अपनाने की सलाह देते हैं. सूखी खांसी में मुलेठी या लौंग का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से गले को तुरंत आराम मिलता है. वासा के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना या इसका पाउडर इस्तेमाल करना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह कफ को कम करने में मदद करता है. रात को सोने से पहले हल्दी मिलाकर गर्म दूध पीने से खांसी और गले की जलन में काफी राहत मिलती है.

खांसी के लिए बेस्ट काढ़ा

बलगम वाली खांसी या नॉर्मल खांसी के लिए गुनगुने अदरक का काढ़ा, अदरक-तुलसी का काढ़ा शहद के साथ लेना बहुत उपयोगी है. यह कफ को पतला करके बाहर निकालने में सहायक होता है. इसके अलावा, गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करना और भाप लेना गले और छाती की जलन को कम करता है. लौंग, अदरक और इलायची को मिलाकर पाउडर बनाकर या काढ़े के रूप में इस्तेमाल करने से भी खांसी में आराम मिलता है.

डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी

एक्सपर्ट के अनुसार, ये आयुर्वेदिक नुस्खे प्राकृतिक और सुरक्षित हैं. लेकिन संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और आराम के साथ इनका सेवन अधिक प्रभावी होता है. इन उपायों को रोजाना की दिनचर्या में शामिल करने से न केवल खांसी नियंत्रित होती है, बल्कि सांस की सेहत भी मजबूत बनी रहती है. हालांकि, अगर लक्षण गंभीर हों जैसे सांस फूलना, बुखार या लगातार कमजोरी, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

