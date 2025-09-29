Advertisement
पेट में बन रहा गैस का गोला! डकार पर डकार, दर्द और बेचैनी? आयुर्वेदिक नुस्खों से पाएं आराम

Gas Ayurvedic Remedies: पेट में गैस होने की समस्या बेहद आम लेकिन गंभीर है. गैस के कारण पेट फूलना, डकार आना, पेट में दर्द और बेचैनी व्यक्ति महसूस करता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा दिलाने के आयुर्वेदिक नुस्खे बताएंगे. 

 

Sep 29, 2025, 09:15 PM IST
Gas Remedies: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट में गैस की समस्या आम हो गई है, लेकिन यह समस्या जितनी आम लगती है, उतनी ही असुविधाजनक और परेशान करने वाली भी हो सकती है. ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं, जबकि यह डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी और खराब लाइफस्टाइल का सिग्नल है.

 

कैसे बनता है पेट में गैस?
जब खाना ठीक से नहीं पचता, तो आंतों में किण्वन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसें बनती हैं. इस कराण ही पेट में भारीपन, सूजन, डकार, ब्लोटिंग और कभी-कभी पेट दर्द तक.

गैस बनने का कारण
गैस बनने के प्रमुख कारणों में अनियमित और गलत खानपान शामिल हैं, जैसे तैलीय, मसालेदार और फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन. इसके अलावा, जल्दी-जल्दी खाना, बिना चबाए निगलना और तनाव की स्थिति भी गैस को बढ़ावा देती है. आयुर्वेद के अनुसार, कमजोर जठराग्नि यानी पाचन अग्नि की दुर्बलता गैस का मूल कारण है. देर रात जागना, समय पर भोजन न करना और दालों या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का अधिक सेवन भी इसकी वजह बन सकता है.

 

पेट की गैस के घरेलू उपाय
हालांकि पेट की गैस के लिए कई घरेलू उपाय उपलब्ध हैं, जैसे एक चुटकी अजवाइन और काला नमक गुनगुने पानी के साथ लेने से तुरंत राहत मिलती है. अदरक की चाय या अदरक को नमक के साथ चबाना पाचन को मजबूत करता है. भोजन के बाद सौंफ चबाना या इसका पानी पीना गैस को बनने से रोकता है और सांस की बदबू भी दूर करता है. हींग का प्रयोग भी कारगर है. इसे गुनगुने पानी में घोलकर पेट पर लगाने या पीने से गैस बाहर निकलती है. नींबू पानी और त्रिफला चूर्ण जैसे उपाय भी बेहद असरदार हैं.

 

लाइफस्टाइल में सुधार करें
इसके साथ ही जीवनशैली में सुधार करना बेहद जरूरी है. समय पर खाना, धीरे-धीरे चबाकर खाना, खाने के बाद तुरंत लेटने से बचना, और नियमित वॉक तथा योगासन जैसे पवनमुक्तासन और वज्रासन को अपनाना गैस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं. खाने के बीच में अंतराल भी होना बहुत जरूरी है. इसके अलावा, ध्यान और प्राणायाम मानसिक तनाव को दूर करते हैं, जिससे पाचन भी सुधरता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

IANS

;