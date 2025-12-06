Advertisement
जोड़ों के दर्द से रात नहीं आती है नींद? जकड़न से आराम दिला सकता है ये नुस्खा

सर्दियों के मौसम में कम पानी पीने की वजह से जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती हैं. जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:30 PM IST
जोड़ों के दर्द से रात नहीं आती है नींद? जकड़न से आराम दिला सकता है ये नुस्खा

जोड़ों के दर्द से परेशान कई लोग अक्सर दवा पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में घर की कुछ चीजें, जैसे हल्दी और अजवाइन सच में राहत दिला सकती हैं. बढ़ती उम्र में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और गलत खानपान और लगातार ठंडी चीजें सूजन बढ़ा देती हैं. लंबे समय तक बैठना, पुरानी चोटें, मौसम बदलना या वजन बढ़ना भी दर्द को बढ़ाता है.

पानी की कमी से भी बढ़ सकता है दर्द 
इसके अलावा कम पानी पीना, नींद की कमी और गैस जैसी समस्याएं भी जोड़ों में जकड़न और सूजन होती है. ऐसे कई छोटे कारण मिलकर दर्द और असुविधाएं पैदा करते हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

हल्दी अजवाइन है मददगार 
हल्दी और अजवाइन इस दर्द में बहुत मदद करते हैं. हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी शक्ति होती है जो सूजन को धीरे-धीरे कम करती है. इसमें मौजूद करक्यूमिन दर्द को शांत करने में असरदार होता है और रक्त को साफ रखता है.

अजवाइन के फायदे 
अजवाइन गैस कम करके जोड़ों को आराम देती है, मांसपेशियों को ढीला करती है और गर्म तासीर से राहत देती है. जब दोनों का संयोजन किया जाता है, तो जोड़ों में रक्त परिसंचरण बेहतर होता है, जकड़न कम होती है और चलने-फिरने में आसानी होती है. खासकर सर्द मौसम में इसका असर और तेजी से दिखता है. यह प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है, जिसे बिना किसी साइड इफेक्ट के इस्तेमाल किया जा सकता है.

अजवाइन का सेवन कैसे करें 
इसका उपयोग भी आसान है. एक गिलास गर्म पानी लें, इसमें एक चुटकी हल्दी और आधा चम्मच अजवाइन डालें. इसे ढककर 3 मिनट रखें और सुबह खाली पेट पीएं. दिन में केवल एक बार पीना काफी है. 7 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करने से हल्कापन महसूस होगा. साथ ही, खाना बनाते समय अजवाइन बढ़ाना, रात में हल्दी वाला दूध लेना या दर्द वाले स्थान पर अजवाइन सेक करना भी मदद करता है. हल्के गर्म पानी से मालिश करने से असर और बेहतर होता है. नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है. इसे लगातार अपनाने से जोड़ों में सुस्ती और दर्द धीरे-धीरे कम होता है. हल्दी और अजवाइन का यह घरेलू तरीका न केवल प्राकृतिक है, बल्कि इसे आसानी से घर में इस्तेमाल किया जा सकता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

किडनी में खराबी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, ना करें अनदेखी!

