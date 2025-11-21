Advertisement
trendingNow13013570
Hindi Newsलाइफस्टाइल

PCOD से हैं परेशान? करें ये आयुर्वेदिक उपाय; जल्द मिलेगा फायदा!

पीसीओडी आज के समय में बेहद आम समस्या बन गई है. PCOD में महिलाओं के अंडाशय में छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं. आयुर्वेद के अनुसार पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PCOD से हैं परेशान? करें ये आयुर्वेदिक उपाय; जल्द मिलेगा फायदा!

पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज (पीसीओडी) आजकल बहुत आम समस्या बन गई है. इस हार्मोनल विकार में महिला के अंडाशय में कई छोटे सिस्ट बन जाते हैं. आयुर्वेद के अनुसार यह सिर्फ अंडाशय की सिस्ट नहीं है, बल्कि पूरे शरीर में हार्मोनल और पाचन संबंधी असंतुलन का परिणाम है.आयुर्वेद इसे आर्तवदुष्टि और ग्रन्थिशोथ के रूप में बताता है, जहां कफ बढ़ने से अंडाशय में रुकावट और सूजन आने लगती है और पित्त असंतुलन हार्मोन को बिगाड़ देता है. इसलिए इलाज का उद्देश्य केवल सिस्ट कम करना नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से संतुलित करना होता है.

पीरियड्स का स्वस्थ होना है जरूरी 
आयुर्वेद में कहा गया है कि जब दोष संतुलित होते हैं, तब मासिक धर्म स्वस्थ रहता है. इसी कारण किसी भी तरह के इलाज से पहले पाचन को ठीक करना, अग्नि को मजबूत करना और फिर हार्मोन को नियमित करना जरूरी माना जाता है.पीसीओडी में कई आयुर्वेदिक औषधियों से लाभ मिल सकता है, जैसे कांचनार गुग्गुल, जो अंडाशय की सूजन और सिस्ट को कम करती है. अशोकारिष्ट और लोध्रासव मासिक धर्म को नियमित करने में मदद करते हैं और गर्भाशय को मजबूत बनाते हैं.

शतावरी के फायदे 
शतावरी और अश्वगंधा हार्मोनल संतुलन और तनाव नियंत्रण में उपयोगी मानी जाती हैं, जबकि त्रिफला और गिलोय शरीर को डिटॉक्स करने और सूजन कम करने में मदद करते हैं. हालांकि, इन सबका सेवन वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति और समस्या अलग होती है.आहार पीसीओडी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हल्का, सुपाच्य और फाइबर से भरपूर खाना लें जैसे मूंग की दाल, जौ, हरी सब्जियां और सूप. सुबह खाली पेट गुनगुना नींबू-शहद पानी लेना लाभदायक हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन फूड्स का ना करें सेवन 
चीनी, तले-भुने, जंक फूड और डेयरी ज्यादा न लें. हर भोजन में थोड़ा अदरक या त्रिकटु शामिल करने से पाचन बेहतर होता है. इसके साथ ही पर्याप्त पानी, हर्बल चाय, समय पर भोजन और सही नींद पीसीओडी में बड़ी मदद करते हैं. जीवनशैली सुधार भी उतना ही महत्वपूर्ण है. रोज 30–45 मिनट की वॉक, योग और प्राणायाम हार्मोन को संतुलित करते हैं. तनाव पीसीओडी का बड़ा कारण है, इसलिए रोज कुछ मिनट ध्यान करना जरूरी है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
Delhi blast
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
Tejas Plane Crash News
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
DND flyway
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
BMC elections
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
Oath Taking In India
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग