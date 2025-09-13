बीमारियों को दूर का रास्ता दिखा देंगी ये 5 आयुर्वेदिक चीजें, इम्यूनिटी होगी सुपर स्ट्रॉन्ग

Ayurvedic Tips: आज की तेज रफ्तार जिंदगी, तनाव और गलत खान-पान की वजह से कई बार हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे सामान्य खांसी, जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है. आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि हम हेल्दी और एक्टिव रह सकें. इसके लिए अपने रोजमर्रा के जिंदगी में कुछ सरल, लेकिन असरदार घरेलू उपायों को अपनाना होगा.

इन आयुर्वेदिक चीजों से करें दोस्ती

1. अदरक

आयुर्वेद में अदरक को गुणों से भरपूर माना गया है. अदरक में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सूजन कम करते हैं और शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं. इसका सेवन करना बेहद आसान भी है. रोजाना सुबह खाली पेट अदरक के छोटे टुकड़े चबाएं या फिर इसका रस निकालकर उसमें नींबू मिलाकर पी सकते हैं. अदरक को आप अपने भोजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे खाने का स्वाद बढ़ेगा ही, साथ ही इम्यूनिटी भी मजबूत होगी.

2. हल्दी

हल्दी औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मददगार होती है. हल्दी में एक सक्रिय पदार्थ होता है जो शरीर के अंदर सूजन को कम करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है. गर्म दूध में हल्दी मिलाकर रोज पीने से न सिर्फ इम्यूनिटी मजबूत होती है, बल्कि यह हमारे शरीर को अंदर से साफ भी करता है.

3. गिलोय

गिलोय भी आयुर्वेद में एक मशहूर औषधि है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है. गिलोय में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं. आप गिलोय की बेल को सीधे चबा सकते हैं या इसके पत्तों का रस निकालकर सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा, गिलोय के पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर पीने से भी फायदा होता है. ये न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है बल्कि शरीर को कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है.

4. त्रिफला

त्रिफला, जो 3 तरह के सूखे फलों का मिश्रण होता है, भी हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है. ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिंस को बाहर निकालता है और इम्यूनिटी को दुरुस्त करता है. इसका सेवन करने का तरीका भी आसान है: रातभर एक गिलास पानी में त्रिफला पाउडर भिगोकर सुबह खाली पेट पीना चाहिए. अगर आप चाहें तो इसे दूध में भी मिला सकते हैं, जिससे यह और भी असरदार हो जाता है.

5. तुलसी

तुलसी भी शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करती है. तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं. रोजाना सुबह तुलसी की ताजी पत्तियां चबाना या तुलसी के रस में थोड़ा शहद मिलाकर पीना फायदेमंद होता है. तुलसी का पाउडर भी बनाया जा सकता है, जिसे आप दवा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.