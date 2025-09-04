मिडिल क्लास पैरेंट्स के लिए खुशखबरी, बच्चों से जुड़ी ये 2 अहम चीजें हुई सस्ती; अब नहीं करनी पड़ेगी जेब ढीली!
मिडिल क्लास पैरेंट्स के लिए खुशखबरी, बच्चों से जुड़ी ये 2 अहम चीजें हुई सस्ती; अब नहीं करनी पड़ेगी जेब ढीली!

मीडिल क्लास पैरेंट्स को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है. दरअसल GST काउंसिल बैठक में बच्चों से जुड़ी दो चीजों की कीमत कमी हुई है. लाखों पैरेंट्स को इन चीजों को खरीदने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:40 PM IST
मिडिल क्लास पैरेंट्स के लिए खुशखबरी, बच्चों से जुड़ी ये 2 अहम चीजें हुई सस्ती; अब नहीं करनी पड़ेगी जेब ढीली!

GST rate reduces on baby bottles and diapers: मीडिल क्लास पैरेंट्स अक्सर बच्चों के डायपर और दूध बोतल की बढ़ती कीमत को लेकर परेशान हैं. ऐसे में आपके लिए अच्छी खबर हैं. GST काउंसिल में बच्चों से जुड़ी जरुरी चीजें जैसे दूध की बोतल और डायपर पर GST दर कम करने का फैसला किया है. 

डायपर और दूध की बोतल की कीमत में कमी 
GST बैठक में डायपर और दूध की बोतल पर लगे GST दर को 12 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया है. पहले के मुकाबले यह चीजे पहले से सस्ती मिलेगी. अब लाखों पैरेंट्स डायपर खरीदने में पैसे कम खर्च होंगे.
 
क्या डायपर से बच्चों को हो जाते हैं रैश ? 
कई बार बच्चों को डायपर पहनाने के बाद रैश हो जाते हैं. ऐसे में आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया है कि बच्चों को कब किस साइज का डायपर पहनाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने बताया है कि बच्चों को डायपर पहनाने के बाद रैश क्यों हो जाते हैं. 

डायपर पहनाने के बाद क्यों होते हैं रैश 
अगर आप बच्चे को छेटा डायपर पहनाते हैं तो स्किन पर रैश होने का रिस्क बढ़ जाता है. बच्चे के वजन के अनुसार डायपर पहनाना चाहिए. 8 किलो का बच्चा है तो आपको 5 से 8 किलो वाला नहीं बल्कि से 8 से 12 किलो वाला डायपर पहनाना चाहिए. 

तीन घंटे में करें डायपर चेक 
डॉक्टर संदीप गुप्ता के अनुसार बच्चे को रैश से बचाने के लिए हर 3 घंटे में डायपर को चेक करना चाहिए. अगर डायपर अंदर से गीला है तो उसे तुरंद बदल देना चाहिए. लंबे समय तक गीले डायपर की वजह से भी रैश की समस्या हो सकती है.

बिना डायपर के कुछ देर रखें 
बच्चे को हर समय डायपर ना पहनाएं कुछ समय के लिए बच्चे को बिना डायपर के रखें, वहीं उनकी स्किन पर नारियल तेल लगाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

