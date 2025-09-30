छोटी बच्चियों की इयर पियर्सिंग से पहले जान लें ये 5 बातें, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

भारत में आमतौर पर कुछ ऐसी रस्में है जो छोटे बच्चों के जन्म के कुछ साल के अंदर ही निभा दी जाती हैंं. बहुत से घरों में मुंडन की रस्म निभाई जाती है तो कई लोग प्यारी बिटिया की इयर पियर्सिंग करवाते हैं. बहुत से लोग इसे शौकिया तौर पर भी करवानाा पसंद करते हैं. कई बार ये इयर पियर्सिंग छोटी बच्चियों पर काफी सुंदर भी लगते हैं. पर कई बार इयर पियर्सिंग के बाद कानों में घाव भी हो जाता है. आज हम आपको बताएंगे छोटी बच्चियों के इयर पियर्सिंग से पहले आपको क्या बातें पता होनी चाहिए.

सही उम्र

कई पेरेंट्स छोटी बच्चियों की इयर पियर्सिंग 2 से 3 महीने में ही करवा लेते हैं पर ऐसा करना कई बार खतरनाक भी साबित हो सकता है. इयर पियर्सिंग करवाने की सही उम्र 6 महीने के बाद शुरू होती है. कई बार पेरेंट्स बच्चियों की इयर पियर्सिंग काफी देर से करवाते हैं जिस वजह से घाव होने की संभावना बढ जाती है.

वैक्सीनेशन

कई लोग बच्ची के 6 महीने होने के पहले ही इयर पियर्सिंग करवाना चाहते हैं पर 6 महीने से पहले इयर पियर्सिंग करवाने के लिए बच्ची का 14 हफ्तों तक का वैक्सीनेशन पूरा होना बेहद जरूरी होता है. कई लोग बिना वैक्सीनेशन पुरा किए ही कानों में छेद करवा देते हैं जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है.

इंफेक्शन

कान में छेद करवाने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्यारी बिटिया रानी को किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन ना हुआ हो. अगर छोटे बच्चों को इंफेक्शन है तो जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक इयर पियर्सिंग करवाने से बचना चाहिए.

एक्सपर्ट

इयर पियर्सिंग करवाने के लिए कई लोग मशीन का इस्तेमाल करते है पर अब भी बहुत सी जगहों पर सुई से इयर पियर्सिंग की जाती है. बहुत से लोगों का मानना है कि ये प्रक्रिया ही सही है पर ऐसा नहीं है. सुई से कान में छेद करवाने से कई तरह के इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. हमेशा मेडिकल प्रोफेशनल या एक्पर्ट से ही बच्चों की इयर पियर्सिंग करवाएं.

इयररिंग्स

इयर पियर्सिंग के बाद अपनी प्यारी बिटिया रानी को सोने या सर्जिकल स्टील की ही इयररिंग्स पहनाएं, इससे घाव होने का खतरा बेहद कम रहता है. कई लोग आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहना देते हैं जिससे कानों में इंफेक्शन हो जाता है.

