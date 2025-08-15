Children Height Increase Tips: बच्चों की नहीं बढ़ पा रही है लंबाई? आजमा लें ये 4 टिप्स, 'खली' की तरह निकल जाएगा कद
Children Height Increase Tips: बच्चों की नहीं बढ़ पा रही है लंबाई? आजमा लें ये 4 टिप्स, 'खली' की तरह निकल जाएगा कद

Tips to increase the height of children: क्या आप भी बच्चों लंबाई न बढ़ने की समस्या से परेशान हैं? काफी कोशिशों के बावजूद उनकी हाइट रुकी हुई तो आप 4 देसी नुस्खे आजमाकर बच्चों की लंबाई बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं कि वे नुस्खे क्या हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 15, 2025, 03:10 AM IST
Children Height Increase Tips: बच्चों की नहीं बढ़ पा रही है लंबाई? आजमा लें ये 4 टिप्स, 'खली' की तरह निकल जाएगा कद

Bachchon ki lambai badhane ke upay kya hain: बच्चों की लंबाई को लेकर हर मां-बाप चिंतित रहते हैं. अगर 13-14 साल की उम्र के बावजूद बेटा-बेटी हाइट नहीं निकाल पाते हैं तो पैरंट्स उन्हें लटकने, पोषक चीजें खाने और भागदौड़ के लिए दबाव डालने लगते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों की हाइट कम निकलती है तो कुछ की निकलती ही नहीं है. ऐसे में मां-बाप को बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए. 

बच्चों की लंबाई कम होने की वजहें

हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं. इनमें पोषण की कमी, व्यायाम न करना, नींद पूरी न होना और आनुवंशिकी यानी मां-बाप की हाइट की बच्चों की हाइट बढ़ने में अहम भूमिका होती है. इनमें भी सबसे अहम कारक आनुवंशिकी माना जाता है. फिर भी सही जीवनशैली और आदतें बच्चों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकती हैं. आज हम आपको बच्चों की हाइट बढ़ाने के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं.

बच्चों की हाइट बढ़ाने के उपाय क्या हैं?

रोजाना करवाएं व्यायाम 

बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए आप उन्हें टांगों और रीढ़ की हड्डी को लंबा करने में मदद करने वाले व्यायाम करवाएं. इनमें टच-टो स्ट्रेच, कोबरा स्ट्रेच और हैंगिंग एक्सरसाइज लाभकारी हो सकते हैं. उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें. बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तैराकी, और साइकिलिंग जैसे खेल हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं. इसके साथ ही ताड़ासन, सूर्य नमस्कार और भुजंगासन जैसे योगासन लंबाई बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. रोजाना कम से कम 30-45 मिनट की शारीरिक गतिविधि जरूरी है.

पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद 

शरीर के विकास के लिए रात में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद बहुत जरूरी होती है. इस दौरान ब्रेन से विकास हार्मोन स्रावित होता है, जो रात में गहरी नींद के दौरान सबसे अधिक स्रावित होता है. आयु के अनुसार 3-5 वर्ष उम्र के 10-11 घंटे की नींद जरूरी होती है. वहीं 6-13 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 9-11 घंटे और 14-17 वर्ष के बच्चों के लिए 8-10 घंटे की नींद आवश्यक होती है. सोने से पहले बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करवाएं. नियमित सोने-जागने का समय बनाए रखें. 

संतुलित और पौष्टिक आहार

बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अच्छा खानपान बहुत जरूरी होता है. इससे उनके शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं. इनमें हड्डियों की मजबूती और वृद्धि के लिए कैल्शियम देने वाले दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं. वहीं विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी दिखाएं. मछली, अंडे खाते हों तो उन्हें भी खिलाएं. प्रोटीन के लिए अपने भोजन में दाल, बीन्स, अंडे, मछली, चिकन, दूध, दही, पनीर, और सोया जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें. विटामिन और मिनरल्स के लिए संतरा, सेब, केला, गाजर, पालक, ब्रोकली, बादाम और अखरोट खिलाएं. 

स्वस्थ जीवन शैली प्रबंधन

किसी भी तरह का तनाव शारीरिक विकास को रोकने में विलेन की भूमिका निभाता है. इससे हार्मोन वृद्धि प्रभावित होती है. बच्चों को तनावमुक्त रखने के लिए आप उन्हें खेल, संगीत या अन्य रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करें. किशोरों को धूम्रपान और शराब से दूर रखें. ये शारीरिक विकास को बाधित कर सकते हैं. अपने थायरॉइड, विटामिन की कमी या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं लंबाई को प्रभावित कर सकती हैं. डॉक्टर से नियमित जांच करवाएं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

Children Height Increase Tips

