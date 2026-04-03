ब्लाउज नहीं, बैकलेस आंगी का है ट्रेंड, साड़ी और लहंगे के साथ करें कैरी, मिलेगा खूबसूरत लुक

फैशन इंडस्ट्री में फैशन दोबारा आता है. इन दिनों बैकलेस आंगी काफी ट्रेंड में है. पहले के समय महिलाएं ब्लाउज की जगह आंगी पहनती थी. गुजरात और राजस्थान में महिलाएं आंगी पहनती थी. आज के समय में फिर से आंगी का फैशन का ट्रेंड कर रहा है. आंगी बैकलेस और डीप डिजाइन में होता है, जिससे डोरियों में बांधा जाता है. इस ब्लाउज को आप लहंगे के साथ कैरी कर सकते हैं.

आंगी ब्लाउज से कैसे अलग है

आंगी ब्लाउज से काफी अलग होता है. आंगी ब्लाउज का स्टाइलिश वर्जन है, आंगी पूरी तरह से बैकलेस होता है. ब्लाउज पीछे से बंद होता है, वहीं आंगी में सिर्फ डोरियां होती है, जिसे बांधकर फिट किया जाता है.

गोटा पट्टी का वर्क

आंगी में गोटा पट्टी का काम किया जाता है. रॉयल और क्लासी लुक के लिए आंगी कैरी कर सकते हैं. आंगी को आप लाइट साड़ी के साथ कैरी कर सकती हैं. गोटा पट्टी वर्क वाला आंगी बेहद खूबसूरत लगता है. अगर आप ट्रेडिशनल लुक में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो साड़ी के साथ आंगी कैरी कर सकती हैं. आंगी आपको सेसी लुक भी दे सकता है.

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लहंगे के साथ

आंगी को आप लहंगे के साथ कैरी कर सकती हैं. आंगी में आपको वाइब्रेंट और डिफरेंट लुक मिलेगा. क्योंकि आंगी पर खूबसूरत वर्क होता है. स्टाइलिश लुक के लिए लहंगे के साथ आंगी स्टाइल कर सकते हैं. अगर आप बैकलेस और ट्रेडिशनल लुक ट्राई करना चाहती हैं तो आंगी आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है.

राजस्थान की कढ़ाई

आंगी एक ट्रेडिशनल कपड़ा है, खूबसूरत और स्टनिंग लुक के लिए आप ट्रेडिशनल कढ़ाई वाली आंगी कैरी कर सकते हैं. राजस्थानी कढ़ाई वाली आंगी बेहद खूबसूरत लगती है. इसे आप साड़ी और लहंगे के साथ कैरी कर सकती हैं. आंगी को आप सिंपल साड़ी के साथ कैरी कर स्टाइलिश लुक कैरी कर सकती हैं.

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