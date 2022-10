Bad Breath: मुंह की बदबू की वजह से पब्लिक में हो जाते हैं शर्मिंदा? ऐसे भगाएं दुर्गंध

How To Get Rid of Bad Breath: मुंह की बदबू खुद को तो महसूस नहीं होती, लेकिन हमारे आसपास मौजूद लोगों को इससे परेशानी होती है. जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं या फिर महफिल में शामिल होते हैं तो दोस्त, यार, या कलीग दुर्गंध की शिकायत करने लगते हैं, ऐसे में हमें काफी शर्मिंदगी और लो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ता है. आमतौर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मुंह की सफाई नहीं करते, जिससे अंदर में बैक्टीरिया जमा होने लगते है. अगर दांतों में कैविटी या मसूड़े से जुड़ी परेशानी हो तो बदबू आना लाजमी. कुछ लोगों में ये पायरिया (Pyorrhoea) की वजह से भी होता है. आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिसके जरिए मुंह की बदबू से छुटकारा पाया जा सकता है.

इस चीजों की मदद से भगाएं मुंह की बदबू

फिटकरी (Alum)

जब मुंह की बदबू की वजह से दूसरों को परेशानी होने लगे तो आप इसके लिए फिटकिरी की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप एक ग्लास पानी में फिटकिरी डालें और उसे बीस मिनट के लिए छोड़ दें. अब पानी को सूती कपड़े से छान लें और कांच के बोलत में स्टोर कर लें. रोजाना सुबह के वक्त ब्रश करने के बाद इस पानी से कुल्ला करें. इससे आपको मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा.

बेकिंग पाउडर (Baking Soda)

बेंकिंग सोडा का इस्तेमाल आमतौर पर कई भोजन को बेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुंह की बदबू गायब हो जाए तो इसका फायदा उठा सकते हैं. आप एक ग्लास पानी में आधा चम्मच बेकिंग पाउडर मिक्स कर लें. इससे एक दिन में कम से कम 2 बार कुल्ला करें. आप खुद ही इसका असर महसूस कर पाएंगे.

लौंग (Clove)

लौंग को हमारे किचन में मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये काफी खुशबूदार तो होता ही है, साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो मुंह की बदबू को दूर भगाने में मदद रकरती है. आप अपनी सांसों को तरोताजा रखने के लिए लौंग को कच्चा चबा सकते हैं. अगर चाहें तो सुबह के वक्त ब्रश करने के बाद लौंग से तैयार की गई चाय पिएं. इसके लिए बर्तन में पानी और लौंग पाउडर मिलाकर करीब 15 मिनट के लिए उबाल लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

