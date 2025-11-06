Advertisement
Bad foods for Bones: जवानी में ही हड्डियों को खराब कर देती हैं ये 5 चीजें, इनसे बचना है बेहद जरूरी

Bad foods for Bones: अगर आपको लंबे समय तक हड्डियों को मजबूत रखना है तो ये खबर आपके काम की है. यहां उन फूड के बारे में बताया गया है, जो आपकी हड्डियों की सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं. एक्सपर्ट्स दावा करते हैं ये कि फूड कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालकर हड्डियों के घनत्व (bone density) को कम कर सकते हैं. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:52 PM IST
Bad foods for Bones
Bad foods for Bones

Bad foods for Bones: अगर आप लंबे समय तक हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो ये खबर आपके कीम की है. एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 30 की उम्र के बाद हड्डियों का घनत्व कम होना एक सामान्य प्रक्रिया है. अगर इस वक्त शरीर को पर्याप्त कैल्शियम और सही पोषण न मिले, तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. ऐसी स्थिति में उठना-बैठना, चलना-फिरना और यहां तक कि रोजमर्रा के काम भी मुश्किल महसूस होते हैं. अच्छे कैल्शियम की कमी तब और बढ़ जाती है, जब हमारी प्लेट में ऐसे फूड्स शामिल होते हैं, जो धीरे-धीरे हड्डियों से कैल्शियम खत्म कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. अगर आप भी ऐसे फूड का सेवन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएंगे.

1. ज्यादा नमक वाली चीजें

बहुत ज्यादा नमक खाने से शरीर सोडियम को मूत्र के जरिए बाहर निकालता है. इस प्रक्रिया में कैल्शियम भी साथ निकल जाता है. इसलिए अधिक नमक या फिर अधिक नमक वाली चीजों से परहेज रदखें. प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, पैक्ड सूप, अचार और फास्ट फूड इनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें या तो खाएं नहीं, अगर सेवन कर रहे हैं तो सीमित करें.

2. कैफीन वाली ड्रिंक्स

कॉफी और चाय का अधिक सेवन ना करें. यहआंतों में कैल्शियम अवशोषण कम करती हैं.. इसलिए दिनभर में कई कप चाय-कॉफी लेने की आदत हड्डियों पर नकारात्मक असर डाल सकती है.

3. कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स

हड्डियों की सेहत को बिगाड़ने में कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी जिम्मेदार माने जाते हैं, क्योंकि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम के संतुलन को बिगाड़ देता है. जब शरीर में फॉस्फोरस ज्यादा हो जाता है, तो शरीर खून का बैलेंस बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम खींचता है, लिहाजा हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं.

4. ऑक्सालेट ज्यादा वाले फूड्स से बचें

पालक, बथुआ, चौलाई जैसी हरी सब्जियां और चोकर वाले आटे में ऑक्सालेट होता है. ये आंतों में कैल्शियम से मिलकर ऐसे कंपाउंड बना देते हैं, जिन्हें शरीर अवशोषित नहीं कर पाता. इन सब्जियों को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां इतना जरूरी करें कि कम मात्रा में खाएं. अगर खा रहे हैं तो अच्छी तरह से पका लें.

5. ज्यादा चीनी और रिफाइंड कार्ब्स

ज्यादा शुगर शरीर के एसिड-बेस बैलेंस को खराब करती है. इसे सुधारने के लिए शरीर हड्डियों में जमा कैल्शियम का इस्तेमाल करता है, जिससे बोन डेंसिटी कम होने लगती है. इसलिए अधिक मीठा और चीनी युक्त फूड का सेवन करने से जितना हो सके बचें.

हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या खाएं?

दूध और दही कैल्शियम और विटामिन D दोनों के बेहतरीन स्रोत. यह दोनों पोषक तत्व हड्डियों के लिए बेहद जरूरी होते हैं. इसके अलावा आप रोज एक अंडा खा सकते हैं, जो विटामिन D की कमी दूर करने में मददगार है. मांस और मछली खा सकते हैं, इनमें विटामिन D से भरपूर होता है. वहीं अगर जूस पीने के शौकीन हैं तो संतरे का जूस पीना शुरू करें. उसमें कैल्शियम और विटामिन D होता है. सूखे मेवे व बीज – बादाम, चिया बीज, तिल, अखरोट हड्डियों के लिए शानदार हैं. इन्हें भी डाइट में एड कर लें.

