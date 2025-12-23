Advertisement
आंखों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं आपकी ये आदतें, वक्त रहते हो जाएं सावधान; जानें बचाव के तरीके...

Eye Health Tips: आंख, हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है. ऐसे में इसकी सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. लेकिन आमतौर पर हम आंखों की सेहत पर तब ही ध्यान देते हैं, जब कोई समस्या हो जाती है. ऐसे में इस खबर में हम आपकी वो गलत आदतें बताएंगे, जो आपकी नजरों को कमजोर कर सकती है.

 

Dec 23, 2025
Bad Habits that Ruin Eyesight: मानव शरीर के सबसे अनमोल अंगों में से एक आंखें हैं. इसके जरिए ही हम दुनिया की खूबसूरती को देख पाते हैं. लेकिन रोजमर्रा में हम कई ऐसी लापरवाही कर देते हैं, जो धीरे-धीरे हमारी नजरों को कमजोर बनाने लगती हैं. हालांकि राहत की बात ये है कि समय रहते अगर आप सतर्क हो जाते हैं, तो इस समस्या से बचाव पूरी तरह संभव है. 

 

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार के अनुसार, हमारी डेली रूटीन से जुड़ी कई सामान्य आदतें अनजाने में आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं. अगर इन आदतों में समय रहते सुधार किया जाए, तो आंखों को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है. लाइफस्टाइल में किए गए छोटे-छोटे बदलाव न केवल आंखों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि फ्यूचर में गंभीर समस्याओं से भी बचाव करते हैं. आंखों की देखभाल कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि खुद के प्रति जिम्मेदारी निभाने का सबसे असरदार तरीका है.

ज्यादा शराब का सेवन
ज्यादा सराब पीने से आंखों की मसल्स कमजोर होने लगती हैं और विटामिन की कमी हो जाती है. इससे नजरें धुंधली पड़ सकती है, ड्राई आईज की समस्या बढ़ती है और लंबे समय में मोतियाबिंद या रेटिना को नुकसान का खतरा नहीं रहता. 

 

नींद कम लेना
रात भर जागना या पूरी नींद न लेना आंखों को थका देता है. इससे आंखों में जलन, लालिमा, ड्राइनेस और डार्क सर्कल्स की समस्या होती है. नींद की कमी से आंखों की मरम्मत नहीं हो पाती, जिससे रोशनी कमजोर हो सकती है. रोजाना 7-8 घंटे की नींद जरूरी है.

 

आंखों की थकान को इग्नोर करना
लंबे समय तक स्क्रीन देखना, किताब पढ़ना या काम करना और थकान महसूस होने पर भी आराम न करना आंखों की मसल्स पर जोर डालता है. इससे आई स्ट्रेन, सिरदर्द और नजर की कमजोरी हो सकती है. थकान को अनदेखा करने से स्थायी नुकसान हो सकता है.

 

तंबाकू और पान चबाना
धूम्रपान या तंबाकू का सेवन आंखों के लिए जहर समान है. इसमें मौजूद निकोटीन और टॉक्सिन्स रेटिना और ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे मैकुलर डिजनरेशन, मोतियाबिंद और अंधापन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

 

गंदे हाथों से आंखें रगड़ना
हाथों में बैक्टीरिया या गंदगी होने पर आंखें रगड़ने से इंफेक्शन पैदा कर सकता है. इससे कंजक्टिवाइटिस, जलन या गंभीर इंफेक्शन का खतरा रहता है. हमेशा साफ हाथों से ही आंखों को छुएं.

 

डॉक्टर की सलाह लें
आंखों को सेहतमंद रखने के लिए पर्याप्त नींद लें, शराब और तंबाकू से दूर रहें, स्क्रीन से ब्रेक लें और साफ-सफाई का ध्यान रखें. अगर आंखों में कोई समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

