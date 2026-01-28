Advertisement
मौसम तो बस बहाना है, 'खराब लाइफस्टाइल' है असली वजह; आयुर्वेद के इन नियमों से जड़ से मिटाएं बीमारी

Health Tips: क्या सच में बदलता मौसम ही आपके बीमारियों का कारण है? लेकिन असर ले, बीमारियों का कारण हमारे शरीर के अंदर छिपी होती है. ऐसे में शरीर के कमजोर होने पर लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 04:50 PM IST
Health Tips: "बदलते मौसम से बीमारियां बढ़ गई हैं" ये लाइन आपने कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी. लेकिन क्या सच में बीमारियों का कारण बदलता मौसम ही है? आपको बता दें, बीमारियों का कारण हमारे शरीर के अंदर छिपी होती है, जो बाहर के मौसम के बदलने के साथ मिलकर शरीर को बीमारी करती है. बीमार पड़ने पर तुरंत दवा खाकर बीमारी ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बीमारी के असली कारण पर कोई बात नहीं करता या उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता. बीमारियों के इस जड़ का नाम 'खराब लाइफस्टाइल' है. 

 

खराब लाइफस्टाइल का शरीर पर असर
खराब लाइफस्टाइल शरीर को बुरे तरीके से असर करती है और रोगों का घर बना देती है. कई बार बीमारी शरीर के अंदर पनप रही होती है लेकिन उसके लक्षण बहुत देर में समझ आते हैं. आज हम आपको अष्टांग योग में वर्णित स्वास्थ्य सिद्धांत और दिनचर्या के बारे में बताएंगे, जिससे जीवनशैली में बदलाव लाकर शरीर को रोगों से दूर रखा जा सकता है. अष्टांग हृदय किसी दवा के बारे में नहीं बताता है, बल्कि जीवन जीने की विधि सिखाता है. बीमारी आने से पहले कैसे जीना है, ये सिखाता है. पहले जानते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए.

सूर्योदय से पहले जागने के फायदे
स्वस्थ शरीर के लिए न दवा की जरूरत है और न ही व्यायाम की. इसके लिए जरूरत है सुबह सूर्योदय से पहले जागने की. प्रकृति हमें सिखाती है कि जल्दी उठना कितना फायदेमंद है. सुबह उठते ही पहला काम रात भर शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है. हल्का गुनगुना पानी पीएं और शरीर की गंदगी को बाहर निकालें. शरीर में जमा आम हॉर्मोन को असंतुलित कर सकते हैं। सुबह का गुनगुना पानी पेट की पाचन अग्नि को तेज करता है और भूख अच्छे से लगती है.

 

मुंह की सफाई
किसी भी तरह के भोजन से पहले मुख की सफाई बहुत जरूरी है. मुख और जिह्वा की सफाई सिर्फ सौंदर्य से जुड़ी नहीं होती है, बल्कि इसका कनेक्शन पेट से होता है. जीभ पर जमी परत और मुंह के कीटाणु पेट को कई रोग दे सकते हैं. इसके साथ ही मुख और जिह्वा को साफ करने के लिए ऑयल पुलिंग भी करना जरूरी है. इससे दांतों को मजबूती मिलती है और पीलेपन से छुटकारा मिलता है.

 

एक्सरसाइज है जरूरी
भोजन से पहले शरीर के लिए हल्का व्यायाम भी जरूरी है. व्यायाम शरीर को थकाता नहीं है, बल्कि नई ऊर्जा का प्रवाह करता है. इससे शरीर के हर हिस्से में रक्त और ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है. इसके साथ ही प्यास लगने पर खूब सारा पानी और आहार को औषधि की तरह लें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

health tipsAyurveda

