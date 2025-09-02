पानी की बोतल 2 बार धो ली, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही बदबू, इस एक उपाय से दूर होगी स्मैल
Advertisement
trendingNow12905739
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पानी की बोतल 2 बार धो ली, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही बदबू, इस एक उपाय से दूर होगी स्मैल

जो बोतल हमारी जरूरत का अहम हिस्सा है, उसमें से ही बदबू आने लगे तो, इसे इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में एक खास घरेलू उपाय आपकी इस परेशानी को दूर कर सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पानी की बोतल 2 बार धो ली, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही बदबू, इस एक उपाय से दूर होगी स्मैल

Water Bottle Bad Smell: अपनी डेली लाइफ में हम सभी पानी की बोतल का यूज करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बोतल को बार-बार धोने के बाद भी उसमें एक अजीब सी बदबू बरकरार रहती है. खासकर प्लास्टिक या स्टील की बोतलों में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है. बदबूदार बोतल से पानी पीना न सिर्फ अजीब सा लगता है बल्कि ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है. अगर आपको भी ऐसी परेशानी हैं तो घबराइए मत, क्योंकि एक बेहद आसान घरेलू उपाय से आप अपनी बोतल को पूरी तरह स्मैल फ्री और क्लीन बना सकते हैं.

क्यों आती है बोतल में बदबू?

1. बैक्टीरिया और फंगस में इजाफा, खासकर जब बोतल लंबे समय तक बिना धोए रखी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. गुनगुना या बचा हुआ पानी बार-बार भरने से.

3. साबुन से पूरी तरह न धुलना, जिससे साबुन का हल्का लेयर रह जाता है और बदबू करने लगता है.

4. प्लास्टिक बोतल में बार-बार इस्तेमाल से गंध जल्दी बैठ जाती है.

बोलत से आने वाली बदबू को कैसे दूर करें?

इसके लिए आपको  चाहिए,  सेंधा नमक (1 बड़ा चम्मच), कच्चा चावल (2 बड़े चम्मच), नींबू (आधा), गर्म पानी (आधा बोतल भरने जितना). सबसे पहले बोतल को नॉर्मल पानी से एक बार धो लें ताकि धूल-मिट्टी निकल जाए. अब बोतल में 1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक डालें, जो एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है. इसके बाद 2 बड़े चम्मच कच्चा चावल डालें. ये बोतल के अंदरूनी हिस्से को स्क्रबर की तरह साफ करेंगे और जमी हुई गंदगी को ढीला करेंगे. 

आधे नींबू का रस निचोड़कर डालें. नींबू की खटास बदबू को खत्म करने में बेहद कारगर है और ये नेचुरल फ्रेशनर का काम करता है. अब इसमें गर्म पानी डालकर बोतल का ढक्कन बंद कर दें. बोतल को अच्छी तरह हिलाएं ताकि नमक, चावल और नींबू का मिश्रण हर कोने तक पहुंच जाए. करीब 10-15 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद बोतल को खाली करें और साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें.

क्या होगा फायदा?

1. सेंधा नमक बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करेगा.

2. चावल की रगड़ से बोतल के अंदर का जमा मैल और चिकनाहट साफ होगी.

3. नींबू की खुशबू से बदबू पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

4. गर्म पानी की वजह से बैक्टीरिया और कीटाणु खत्म होंगे.
 

इन बातों का रखें ख्याल

1. बोतल को रोजाना नॉर्मल पानी से जरूर धोएं.

2. हफ्ते में कम से कम एक बार इस घरेलू उपाय को ट्राई करें.

3. बोतल को धोने के बाद ढक्कन खोलकर सुखाएं ताकि नमी से दुबारा बदबू न आए.

4. कोशिश करें कि प्लास्टिक की बोतल लंबे समय तक इस्तेमाल न करें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

water bottle

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;