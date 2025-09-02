पानी की बोतल 2 बार धो ली, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही बदबू, इस एक उपाय से दूर होगी स्मैल

Water Bottle Bad Smell: अपनी डेली लाइफ में हम सभी पानी की बोतल का यूज करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बोतल को बार-बार धोने के बाद भी उसमें एक अजीब सी बदबू बरकरार रहती है. खासकर प्लास्टिक या स्टील की बोतलों में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है. बदबूदार बोतल से पानी पीना न सिर्फ अजीब सा लगता है बल्कि ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है. अगर आपको भी ऐसी परेशानी हैं तो घबराइए मत, क्योंकि एक बेहद आसान घरेलू उपाय से आप अपनी बोतल को पूरी तरह स्मैल फ्री और क्लीन बना सकते हैं.

क्यों आती है बोतल में बदबू?

1. बैक्टीरिया और फंगस में इजाफा, खासकर जब बोतल लंबे समय तक बिना धोए रखी जाती है.

2. गुनगुना या बचा हुआ पानी बार-बार भरने से.

3. साबुन से पूरी तरह न धुलना, जिससे साबुन का हल्का लेयर रह जाता है और बदबू करने लगता है.

4. प्लास्टिक बोतल में बार-बार इस्तेमाल से गंध जल्दी बैठ जाती है.

बोलत से आने वाली बदबू को कैसे दूर करें?

इसके लिए आपको चाहिए, सेंधा नमक (1 बड़ा चम्मच), कच्चा चावल (2 बड़े चम्मच), नींबू (आधा), गर्म पानी (आधा बोतल भरने जितना). सबसे पहले बोतल को नॉर्मल पानी से एक बार धो लें ताकि धूल-मिट्टी निकल जाए. अब बोतल में 1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक डालें, जो एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है. इसके बाद 2 बड़े चम्मच कच्चा चावल डालें. ये बोतल के अंदरूनी हिस्से को स्क्रबर की तरह साफ करेंगे और जमी हुई गंदगी को ढीला करेंगे.

आधे नींबू का रस निचोड़कर डालें. नींबू की खटास बदबू को खत्म करने में बेहद कारगर है और ये नेचुरल फ्रेशनर का काम करता है. अब इसमें गर्म पानी डालकर बोतल का ढक्कन बंद कर दें. बोतल को अच्छी तरह हिलाएं ताकि नमक, चावल और नींबू का मिश्रण हर कोने तक पहुंच जाए. करीब 10-15 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद बोतल को खाली करें और साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें.

क्या होगा फायदा?

1. सेंधा नमक बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करेगा.

2. चावल की रगड़ से बोतल के अंदर का जमा मैल और चिकनाहट साफ होगी.

3. नींबू की खुशबू से बदबू पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

4. गर्म पानी की वजह से बैक्टीरिया और कीटाणु खत्म होंगे.



इन बातों का रखें ख्याल

1. बोतल को रोजाना नॉर्मल पानी से जरूर धोएं.

2. हफ्ते में कम से कम एक बार इस घरेलू उपाय को ट्राई करें.

3. बोतल को धोने के बाद ढक्कन खोलकर सुखाएं ताकि नमी से दुबारा बदबू न आए.

4. कोशिश करें कि प्लास्टिक की बोतल लंबे समय तक इस्तेमाल न करें.