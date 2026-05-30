30 के बाद आंखों के नीचे दिखने लगी है लाइन्स? दूध के साथ लगा लें ये चीज, डार्क सर्कल होंगे दूर

आंखों के नीचे डार्क सर्कल और झुर्रियां चेहरे की खूबसूरती को कम कर देते हैं. 30 की उम्र के बाद चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं. आंखों के पास की इन झुर्रियों को हटाने के लिए आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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30 की उम्र के बाद अक्सर लोगों की आंखों के नीचे काले घेरे और स्किन पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं. एक बार आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं जो कि आसानी से हटते नहीं है. डार्क सर्कल को हटाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन डार्क सर्कल और फाइन लाइन्स नहीं हटती है. आप घरेलू उपाय की मदद से डार्क सर्कल और फाइन लाइन्स को कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे की फाइन लाइन्स और डार्क सर्कल को कैसे दूर करें.
आंखों के नीचे की स्किन काफी सॉफ्ट होती है. आंखों के आसपास की स्किन की इलास्टिसिटी जल्दी खत्म हो जाती है. जिसकी वजह से आंखों के आसपास की स्किन इलास्टिसिटी जल्दी खत्म हो जाती है. जिस वजह से स्किन पर झुर्रियां दिखना शुरू हो जाती है. जिस वजह से चेहरा बूढ़ा दिखने लगता है. आप घरेलू चीजों की मदद से स्किन की झुर्रियों को कम कर सकते हैं.
आप बादाम और दूध की मदद से आंखों की झुर्रियों को कम कर सकते हैं. आप बादाम मास्क बनाकर झुर्रियों और कालेपन को कम कर सकते हैं. फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले दूध में बादाम को भिगो दें. इसके बाद जब बादाम सॉफ्ट हो जाए तो बादाम को पिस लें, बादाम का स्मूद पेस्ट बना लें. लीजिए आपका आई पेस्ट बनकर तैयार है.
अब इस पेस्ट को आंख के पास लगाना शुरू कर दें. इस पैक को 10 से 20 मिनट तक लगाकर रख लें. इसके बाद साफ पानी से चेहरा धो लें. कुछ समय बाद चेहरे के डार्क सर्कल और फाइन लाइन्स कम होने लग जाती है.
बादाम में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. दूध मिलाकर बादाम लगाने से आंखों को पोषण मिलता है. आंखों के आसपास की स्किन मजबूत हो जाती है जिससे आंखों के आसपास की फाइन लाइन्स कम हो सकती है.
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