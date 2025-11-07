Advertisement
रोज सुबह खाली पेट चबाएं बेल के पत्ते, 2 से 3 में ही सेहत को मिल सकते हैं जबरदस्त फायदे..

Bael Leaves Benefits: बेल के पत्ते सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. रोज सुबह खाली पेट इसके 2 से 3 पत्ते खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. ऐसे में इस खबर में हम इसके फायदों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:00 AM IST
रोज सुबह खाली पेट चबाएं बेल के पत्ते, 2 से 3 में ही सेहत को मिल सकते हैं जबरदस्त फायदे..

Bael Leaves Benefits: आयुर्वेद में बेल के पेड़ को बेहद पवित्र माना जाता है. इसके साथ-साथ यह औषधीय गुणों से भरपूर भी होता है, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में अगर आप इसके 2 से 3 पत्ते रोज सुबह खाली पेट चबाते हैं, तो यह शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके फायदों के बारे में बताएंगे. 

 

बेहतर डाइजेशन
बेल के पत्तों के सेवन से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है. बेल की पत्तियों में ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं, जो डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करते हैं. इसके साथ-साथ यह कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करता है. ऐसे में खाली पेट इसे चबाने से पेट के एंजाइम एक्टिव होते हैं, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है. यह पेट की जलन और अल्सर से भी राहत देता है.

बूस्ट इम्यूनिटी
एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर बेल की पत्तियां शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. इसके सेवन सेर्दी-जुकाम और इंफेक्शन जैसी नॉर्मल बीमारियों से बचे रहते हैं. इसके साथ-साथ यह लिवर को डिटॉक्स करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे स्किन भी साफ और ग्लोइंग रहती है.

 

दिमाग, स्ट्रेस और स्किन के लिए फायदेमंद
बेल के पत्तों में मौजूद नेचुरल तत्व दिमाग को शांत करते हैं और स्ट्रेस व चिंता को कम करने में मदद करते हैं. ऐसे में इसके रोजाना सेवन से नींद बेहतर होती है और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है. इसके अलावा, ये पत्ते स्किन की एलर्जी और मुंहासों से राहत देने में भी उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

