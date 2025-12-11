Advertisement
सर्दियों में हेल्थ के साथ लगाएं स्वाद का तड़का, बनाकर रख लें ये बाजरे की कुकीज

Bajra Cookies Recipe: सर्दियों में हेल्थ को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है ऐसे में अगर आप कड़कड़ाती ठंड में हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. इस खबर में हम आपको बाजरा कुकीज की स्पेशल रेसिपी बताने जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं आप घर पर बाजरा की कुकीज कैसे तैयार कर सकते हैं.

Dec 11, 2025, 02:45 PM IST
Bajra Cookies Recipe: सर्दियों में स्वाद के साथ साथ सेहत का भी तड़का लगाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है. अक्सर लोग आटा या मैदा की कुकीज खाते हैं जो ज्यादातर सेहत के लिए सही नहीं होती है इसलिए आप ये बाजरे की कुकीज स्नैक्स के तौर पर रूटीन में ऐड कर सकते हैं.

एनर्जी से भरपूर
सर्दियों में बाजरा सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है ये बॉडी में गर्माहट बनाए रखने के साथ एनर्जी भी देता है. ये कुकीज सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर और हेल्दी भी है. इसको घर पर तैयार करना काफी आसान है चलिए जानते हैं बाजरा की कुकीज बनाने के​ लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए.

बनाने का सामान
बाजरे की कुकीज बनाने के लिए आपको सबसे पहले 1 कप बाजरा का आटा चाहिए. इसी के साथ आधा कप गुड़, 3 चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, एक चुटकी नमक और थोड़ा सा दूध चाहिए. चलिए जानते हैं अब बाजरा के आटे की कुकीज कैसे बनाएं.

बनाने की विधि
बाजरा के आटे की कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ी बर्तन में बाजरा का आटा, नमक और इलायची पाउडर मिलाएं. इसी के साथ दूसरी ओर आप एक पैन में घी के साथ कद्दूकस किया हुआ गुड़ गर्म करने के लिए रख दें ताकि गुड़ अच्छी तरह घुल जाए. जब गुड़ घी में घुल जाए तो इस मिक्सचर को आटे में मिला लें. जब ये मिश्रण आटे में अच्छी तरह मिल जाए तो इसमें आवश्यकतानुसार दूध ऐड करें और आटा तैयार कर लें.

कैसे बनाएं
जब आटा अच्छे से तैयार हो जाए तो इस आटे की हल्के हाथों से छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लें, ध्यान रखें कि लोई बिल्कुल गोल ना करें इसे थोड़ा टिक्की की तरह चपटा करें. अब इन कुकीज को एक बेकिंग ट्रे पर रखें और गर्म ओवन में रखें. इसे ओवन में करीब 15 मिनट तक बेक करें. कुकीज ओवन में रखने से पहले ही गर्म कर लें, वरना कुकीज खराब हो सकती है. पहले से ही गर्म हो चुके ओवन में ही कुकीज रखें और बेक करें. जब कुकीज से खुशबू आने लगे और हल्का सुनहरी होने लगे तो उसे निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें. आपकी हेल्दी और टेस्टी बाजरा की कुकीज बनकर तैयार हैं इन्हें एयरटाइट जार में  स्टोर करें और विंटर स्नैक्स के तौर पर एन्जॉय करें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

