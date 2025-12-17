अब नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! मुलायम और फूली हुई रोटी बनाने के लिए अपनाएं ये सीक्रेट ट्रिक्स

How To Make Bajra Roti: सर्दियों में बाजरे की रोटी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है. सर्दी के मौसम में यह बॉडी में एनर्जी बनाए रखने और अंदर से गर्म रखने में मदद करती है. इतना ही नहीं, यह वेट कंट्रोल करने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और हड्डियों को मजबूत करने के साथ-साथ पाचन को भी सुधारने में भी हेल्प करती है. लेकिन ज्यादातर लोगों से बनते समय बाजरे की रोटी टूट जाती है. ऐसे में अगर आप गोल-गोल फूली हुई बाजरे की रोटी बनाना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है.

रोटी बनाने के लिए सामग्री

बाजरे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 कप बाजरे का आटा चाहिए. इसके अलावा स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच तेल और 2 चम्मच घी की आवश्यकता होगी.

बाजरे की रोटी कैसे बनाएं?

सबसे पहले आपको बाजरे का आटा गर्म पानी से लगाना है, ताकि रोटियां फटे नहीं. गर्म पानी से आटा गूंथने के बाद 5 मिनट के लिए ढककर रख दें.

नमक और अजवाइन मिलाएं

जब आटा तैयार हो जाए तो उसमें कुछ देर बाद नमक और अजवाइन मिलाएं. नमक और अजवाइन मिलने के बाद एक बार फिर से आटे को गूंथे. बाजरे के आटे को सॉफ्ट होने तक गूंथे. इसके बाद आटे को फिर से 10 मिनट के लिए रख दें. ऐसा करने से आटा मुलायम हो जाएगा और फटेगा नहीं.

कैसे बेलें रोटी?

जब आटा पूरी तरह तैयार हो जाए तो छोटी-छोटी लोइयां बना लें. अब आप हथेली पर थोड़ी सी चिकनाई लगाएं और लोई को हथेलियां के बीच रखकर गोल घुमाएं और चिकना कर लें. अब आप लोई को गोल रोटी की शेप में बेल लें. रोटी बेलते समय इस बात का ध्यान रखें कि जहां रोटी बेल रहे हैं वो सतह बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए.

कैसे पकाएं रोटी?

अब अब मीडियम आंच पर तवे को गर्म करें और रोटी को तवे पर रखें. ध्यान रखें कि रोटी को तवे पर तब तक नहीं पलटें जब तक रोटी पर बुलबुले ना दिखने लगें. जब रोटी पर बुलबुले दिखें तो रोटी को हल्के हाथों से पलटें. अब आप कुछ देर के लिए दूसरी तरफ से रोटी को पकने दें. अब आप रोटी पर थोड़ा सा घी लगाएं और पलटते हुए दोनों और से सेकें. रोटी को तब तक पकाएं जब तक दोनों ओर सुनहरे धब्बे ना पड़ जाए. इसके बाद आप रोटी पर ऊपर से देसी घी डालें और गरमा गरम बाजरे की रोटी का आनंद लें.

