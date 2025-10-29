Advertisement
शकरकंद उबालकर खाएं या सेंककर, जानें कब्ज दूर करने के लिए क्या है बेस्ट!

Baked VS Boiled Sweet Potato: शकरकंद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं इसे उबाल कर खाना चाहिए या फिर सेंक कर खाना चाहिए.  

 

Edited By:  Shilpa|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:23 PM IST
शकरकंद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. शकरकंद के अंदर मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. अधिक फायदे के लिए शकरकंद को सेंक कर खाना चाहिए या फिर उबाल कर आइए जानते हैं शकरकंद खाने का सही तरीका क्या है.

उबाल कर या सेंक कर कैसे खाना चाहिए शकरकंद 
अधिक फायदे के लिए उबाल कर शकरकंद खाना चाहिए. डायबिटीज मरीज को सीमित मात्रा में उबालकर शकरकंद का सेवन करना चाहिए. उबले हुए शकरकंद में विटामिन डी की मात्रा भूने हुए शकरकंद से थोड़ी ज्यादा होती है. 

डायबिटीज मरीज सीमित मात्रा में करें सेवन 
आयुर्वेद में शकरकंद को लेकर कहा गया है कि ये वात और कफ दोष को संतुलित करता है. इसका वैज्ञानिक नाम इपोमिया बटाटास है और कई जगह इसे मीठा आलू और अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो कहते हैं. खास बात ये है कि शकरकंद स्वाद में मीठी होती है लेकिन फिर भी सीमित मात्रा में शुगर के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं. आयुर्वेद में शकरकंद को सात्विक खाने की श्रेणी में रखा गया है, इसी वजह से इसे व्रत में खाया जा सकता है.

शकरकंद के पोषक तत्व 
शकरकंद में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो इसे सुपरफूड बनाते हैं. इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाते हैं. अगर कब्ज बनने और पेट साफ होने में परेशानी होती है तो शकरकंद का सेवन किया जा सकता है. ये आंतों को साफ करने और पाचन शक्ति को दुरुस्त करने का काम करता है. इसका सेवन उबालकर या आंच पर भूनकर भी किया जा सकता है.

यूटीआई से करता है बचाव
शकरकंद यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआई) से बचाने में भी सहायक है. कई लोगों को पेशाब करते वक्त जलन का अहसास होता है या खुलकर पेशाब नहीं आता है. ऐसे में शकरकंद लाभकारी होता है. आयुर्वेद में इसकी जड़ का इस्तेमाल भी यूटीआई में किया जाता है, लेकिन इसके फल को खाकर भी इन रोगों से राहत पाई जा सकती है. इसके लिए शकरकंद का सूप बनाकर लिया जा सकता है.

स्किन और बालों की समस्या होती है दूर 
शकरकंद में भरपूर बीटा कैरोटीन होता है, जो त्वचा के काले धब्बों को हल्का करता है और बालों की चमक को बढ़ाता है. अगर बालों और स्किन से जुड़ी कोई समस्या है तो सर्दियों में इसका सेवन किया जा सकता है. सेवन के अलावा कच्ची शकरकंद को सिलबट्टे पर घिसकर उसका फेसपैक भी बनाकर लगा सकते हैं. इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल पर बनने वाले दबाव को कम करता है.

इनपुट-आईएएनएस 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

लापरवाही पड़ सकती है भारी! स्ट्रोक के ये 4 कारण चुपचाप ले रहे हैं सेहत की परीक्षा

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

