ब्रेकफास्ट में ना खाएं ये 4 चीजें, शरीर की हर नस में बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल LDL

Foods Cause High Cholesterol ldl: सुबह का ब्रेकफास्ट का हेल्दी होना बेहद जरूरी है. सुबह के समय ब्रेकफास्ट के दौरान इन चीजों का सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्या हो सकती है. अनजाने में कुछ लोग नाश्ते में ऐसे फूड्स का सेवन कर लेते हैं जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है.

बेकरी प्रोडक्ट्स

सुबह के समय नाश्ते में पेस्ट्री, कुकीज, डोनट्स या मीठा चीजों को ब्रेकफास्ट में खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है. इन फूड्स में ट्रांस और सैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है.

फ्राइड फूड्स

भारतीय लोग समोसे, कचौड़ी, पूड़ी या पराठे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं. सुबह-सुबह इन चीजों को खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. क्योंकि इन फूड्स में अनहैल्दी फैट पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है.

फुल-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स

दूध, पनीर और दही सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है. अगर आप फुल-फैट डेयर प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं तो यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है. दरअसल फुल फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है. आप ब्रेकफास्ट में लो-फैट, स्किम्ड दूध, दही और पनीर का सेवन कर सकते हैं.

सफेद ब्रेड

सुबह के समय अधिकतर लोग सफेद ब्रेड खाते हैं. नाश्ते में टोस्ट और सैंडविच खाना हर किसी को पसंद होता है. सफेद ब्रेड मैदा से बनी होती है, इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है. सुबह के समय सफेद ब्रेड खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.