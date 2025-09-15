एक चुटकी बेकिंग सोडा के फायदे तुम क्या जानो! पानी में मिले तो स्किन से लेकर पेट हो जाएगा हेल्दी

Baking Soda: बेकिंग सोडा का यूज आमतौर पर केक, कुकीज या पकवानों में किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद और साइंस, दोनों इसे चमत्कारी मानते हैं. रोज सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में सिर्फ एक चुटकी बेकिंग सोडा डालकर पिया जाए, तो ये शरीर को अंदर से मजबूती देता है. आयुर्वेद में कहा गया है कि जब बॉडी का इंटरनल बैलेंस यानी 'त्रिदोष' सही रहता है, तभी हम सेहतमंद महसूस करते हैं.

बेहतर पीएच लेवल

साइंटिफिक रिसर्च से भी पता चलता है कि शरीर का पीएच लेवल अगर थोड़ा सा भी बिगड़ जाए, तो थकान, सूजन, अपच और स्किन से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं. बेकिंग सोडा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'सोडियम बायकार्बोनेट' (Sodium Bicarbonate) कहते हैं, शरीर के इस पीएच लेवल को संतुलित करने में मदद करता है. इसकी एल्कलाइन प्रॉपर्टी शरीर के भीतर मौजूद एसिड को कम करता है और हमें अंदर से तरोताजा बनाता है.

पेट के लिए अच्छा

जब हम इसे खाली पेट गुनगुने पानी में घोलकर पीते हैं, तो ये सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, बल्कि दिमाग और त्वचा पर भी असर दिखाता है. पेट हल्का महसूस होता है, ब्लोटिंग और गैस की शिकायत दूर हो सकती है. कई रिसर्च ये भी बताती है कि इससे शरीर की ऊर्जा स्थिर रहती है और दिमाग में जो उलझन बनी रहती है, वो भी कम हो सकती है.

स्किन के लिए फायदेमंद

बेकिंग सोडा का असर त्वचा पर भी साफ दिखाई देता है. जब शरीर अंदर से साफ होता है, तो चेहरा भी खुद-ब-खुद निखरने लगता है. मुहांसे, दाग-धब्बे या त्वचा की जलन जैसी परेशानियां कम हो सकती हैं.

सांसों की बदबू भगाए

वहीं, मुंह की दुर्गंध और सांसों की बदबू से परेशान लोगों के लिए ये एक सस्ता और असरदार उपाय है. ये एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर की तरह काम करता है, जो मुंह की सफाई के साथ ताजगी भी देता है.

बेहतर मेटाबॉलिज्म

बेकिंग सोडा मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बेहतर करने में मदद करता है. इसकी एल्कलाइन प्रॉपर्टी बॉडी में फैट जमा होने से रोकती है और भूख को कंट्रोल करती है. इससे अचानक क्रेविंग या स्नैकिंग की आदत में भी सुधार आ सकता है, लेकिन यह तब ही असर दिखाएगा, जब साथ में डाइट बैलेंस्ड और लाइफस्टाइल एक्टिव होगी. कई लोगों को खाने के बाद जलन, अपच या भारीपन की शिकायत होती है. ऐसे में एक चुटकी बेकिंग सोडा पेट को ठंडक देकर राहत दे सकता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.