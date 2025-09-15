टोपी-हेलमेट लगाने पर होता है गंजेपन का डर? जानिए ये सच है या महज एक मिथ
टोपी-हेलमेट लगाने पर होता है गंजेपन का डर? जानिए ये सच है या महज एक मिथ

Does helmet cause hair loss: कुछ लोग टोपी और हेलमेट पहनने से सिर्फ इसलिए कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हेयरफॉल बढ़ जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म में गंजेपन की वजह बनेगा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:42 PM IST
टोपी-हेलमेट लगाने पर होता है गंजेपन का डर? जानिए ये सच है या महज एक मिथ

Does helmet cause hair Fall: गंजापन एक आम परेशानी है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखी जाती है. जैसे ही बाल झड़ने लगते हैं, लोग इसके अलग-अलग वजह तलाशने लगते हैं. कई बार सुनने को मिलता है कि ज्यादा टोपी या हेलमेट पहनने से बाल झड़ने लगते हैं और धीरे-धीरे गंजापन आ जाता है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक मिथ है? आइए जानते हैं.

क्या हेलमेट या टोपी से झड़ते हैं बाल?

हकीकत ये है कि केवल हेलमेट या टोपी पहनने से गंजापन नहीं आता. बाल झड़ने के पीछे सबसे बड़े कारण होते हैं- जीन, हार्मोनल चेंजेज, स्ट्रेस, न्यूट्रीशन की कमी और हेल्थ कंडीशन. हेलमेट या टोपी सीधे तौर पर गंजेपन के जिम्मेदार नहीं हैं.

हालांकि, अगर आप लंबे समय तक हेलमेट या टाइट टोपी पहनते हैं, तो इससे स्कैल्प पर पसीना और गंदगी जमा हो सकती है. ऐसे में डैंड्रफ, स्कैल्प इन्फेक्शन या फंगल प्रॉब्लम हो सकती है, जो इनडायरेक्टली बालों को कमजोर बनाकर झड़ने की वजह बन सकती है.

हेलमेट पहनने के सही तरीके

अगर आप रोजाना हेलमेट पहनते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि स्कैल्प और बाल हेल्दी रहें.

1. साफ-सफाई रखें
हेलमेट के अंदर पसीना और धूल जल्दी जमा होती है. इसे नियमित रूप से साफ करें और अंदर का पैड वॉशेबल हो तो धोते रहें. इससे स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाव होगा.

2. स्कैल्प को सूखा रखें
अगर आपको ज्यादा पसीना आता है, तो हेलमेट पहनने से पहले स्कैल्प पर कॉटन कैप पहन सकते हैं. ये पसीना सोख लेती है और बैक्टीरिया को पनपने से रोकती है.

3. बहुत टाइट हेलमेट से बचें
बहुत टाइट हेलमेट पहनने से स्कैल्प पर लगातार प्रेशर पड़ता है और हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो सकते हैं. हमेशा अपने साइज का हेलमेट चुनें.

4. बालों की देखभाल करें
हेलमेट पहनने वालों को हफ्ते में कम से कम दो बार हल्के शैम्पू से बाल धोने चाहिए और तेल की हल्की मसाज करनी चाहिए. इससे स्कैल्प हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेगा.

मिथ और सच्चाई
ये सच है कि हेलमेट या टोपी पहनने से टेम्पोरेरी रूप से “हेयर फ्लैटिंग” हो सकती है यानी बाल दबे और बेजान लग सकते हैं. लेकिन ये गंजेपन का कारण नहीं है. गंजापन खास तौर से जेनेटिक और हार्मोनल फैक्टर्स से जुड़ा होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं.

Hair Fall, Hair loss, cap, helmet

