बरसात के मौसम बालों से आती है बदबू? इस्तेमाल करें ये चीजें!

बरसात के मौसम में बालों से अजीब सी बदबू आती है. दरअसल बरसात के मौसम में स्कैल्प काफी ऑयली हो जाती है. जिस वजह से बालों से बदबू आती है. आइए जानते हैं बालों से आ रही बदबू को कैसे दूर करें.

बालों से बदबू कैसे दूर करें

हेयर वॉश करने के 2 दिन बाद बालों से अजीब सी बदबू आती है. बरसात के दिनों में कई बार हेयर वॉश सही से नहीं होता है जिस वजह से बालों से बदबू आने लगती है. बालों की बदबू को दूर करने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार हेयर वॉश करें. बालों की अच्छे से साफ करें. बारसात के दिनों में बाल गीले हो जाते हैं जिस वजह से बालों से बदबू आने लगती है. बरसात में बाल गीले होने पर अगले दिन हेयर वॉश करें नहीं तो बालों से बदबू आएगी.

एसेंशियल ऑयल का करें इस्तेमाल

बरसात के मौसम में बालों की बदबू को दूर करने के लिए आप बालों में एसेंशियम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप बालों में टी ट्री ऑयल, रोज ऑयल, लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करने से बालों की बदबू दूर होगी वहीं बालों से अच्छी खुशबू आएगी.

हेयर मास्क का इस्तेमाल करें

हफ्ते में 2 बार हेयर मास्क का इस्तेमाल करें. नेचुरल हेयर मास्क का इस्तेमाल करने से ना केवल बालों से बदबू दूर होगी बल्कि बाल सॉफ्ट हो जाएंगे. बालों की देखभाल के लिए आप हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.

