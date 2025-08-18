चावल के आटे से ऐसे बनाएं करारे पकौड़े, जानें तैयार करने की आसान रेसिपी?

Banana And Okra Crispy Pakora Recipe: देश के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश हो रही है. बारिश के बीच में गरमा-गरम चाय और पकौड़े भला किसे पसंद नहीं होते हैं. बेसन के पकौड़े तो हर घर में बनते हैं लेकिन हम आपको कुछ नया बताएंगे जिसकी मदद से आप टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े घर में बना सकते हैं. आइए जानते हैं पकौड़े बनाने की आसान रेसिपी.

केले के पकौड़े

आप चाय के सात केले के पकौड़े खा सकते हैं. केले के पकौड़े को आप आसानी से घर में बना सकते हैं.

कैसे बनाएं केले के पकौड़े

केले के पकौड़े बनाने के लिए आप कच्चा केला हैं. केले को छिलकर केले को पतले और लंब स्लाइस में काट लें. एक स्लाइट में दो टूकड़े कर दें. अब एक बाउल लें. इस बाउल में चावल का आटा लें. 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच बेसन, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट में केले के स्लाइस को डाल दें. वहीं गैस पर पैन चढ़ा दें. तेल गर्म होने पर केले के पकौड़े को डाल दें. ब्राउन होने तक पकौड़े को फ्राई करें. गोल्डन ब्राउन होने पर पकौड़े को निकाल लें. लीजिए आपके केले के पकौड़े तैयार है.

भिंडी के पकौड़े

प्याज और आलू के पकौड़े तो आपने कई बार खाएं होंगे लेकिन इस बार आप घर में भिंडी के क्रिस्पी पकौड़े बना सकते हैं. आइए जानते हैं भिंड़ी के पकौड़े कैसे बनाएं.

कैसे बनाएं भिंडी के पकौड़े

भिंडी पकौड़े बनाने के लिए छोटे साइज की भिंडी लें. भिंडी को धोकर साफ कर लें. भिंडी के ऊपरी हिस्से को 4 भागों में काट दें, ध्यान रहें आपको भिंडी के चार हिस्से नहीं करने हैं.

एक बाउल लें, इसमें 2 चम्मच चावल का आटा लें, इसमें 1 चम्मच बेसन मिला लें.

अब इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट और पानी डालकर पेस्ट बना लें.

अब इस पेस्ट में भिंडी को डाल दें. भिंडी में अच्छे से पेस्ट लगा लें.

गैस पर पैन चढ़ा दें. तेल गर्म होने पर भिंडी के पकौड़े को डाल दें.

ब्राउन होने तक पकौड़े को फ्राई करें. गोल्डन ब्राउन होने पर पकौड़े को निकाल लें.

लीजिए आपके भिंडी के पकौड़े तैयार है.

