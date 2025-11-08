Advertisement
पीले दांत चमक जाएंगे मोती जैसे सफेद, इस फल के छिलके का करें इस्तेमाल!

पीले दांत किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देते हैं. पीले दांत को साफ करने के लिए आप इस फल के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस छिलके को दांतों पर लगाने से आपके दांत सफेद और चमकदार बन सकते हैं. 

 

Nov 08, 2025, 08:00 AM IST
पीले दांत किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देते हैं. पीले दांत की वजह से कई बार इंसान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है. दांतों का पीलापन दूर करने के लिए अक्सर लोग केमिकल वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इन टूथपेस्ट को लगाने के बाद भी दांतों का पीलापन दूर नहीं होता है. दांतों का पीलापन दूर करने के लिए आप आपको घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे. 

केले के छिलके 
दांतों का पीलापन दूर करने के लिए आप केले के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं. केले के छिलके में पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज पाया जाता है. जो कि दांतों के ऊपर जमी पीली गंदगी को दूर करने में मददगार होते हैं. रोजाना केले के छिलके का इस्तेमाल करने से दांत सफेद हो सकते हैं. 

केले के छिलके का कैसे करें इस्तेमाल 
दांतों को पीलापन दूर करने के लिए आप केले के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं. केले के छिलके का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पका हुआ केला लें. इसके बाद इस केले का छिलका निकाल लें. केला ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए. आप केले के छिलके के अंदर के सफेद वाले हिस्से को अपने दांतों पर 2 से 3 मिनट तक के लिए रगड़ लें. रोजाना ऐसा केले के छिलके का इस्तेमाल करने से दांतों का पीलापन दूर हो सकता है. 

दांतों को नहीं होगा नुकसान 
अक्सर लोग दांतों का पीलापन दूर करने के लिए केमिकल ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है. केले के छिलका नेचुरल है जो कि दांतों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है. केले के छिलके का इस्तेमाल करने से दांतों पर किसी तरह का नुकसान नहीं होता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

पानी में उबालकर पी लें ये 3 चीजें, खोखली हड्डियों में आ जाएगी जान!

