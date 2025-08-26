बेकार नहीं होता केले का छिलका, नेचुरल कलर बनाने के अलावा ऐसे उठा सकते हैं फायदे
बेकार नहीं होता केले का छिलका, नेचुरल कलर बनाने के अलावा ऐसे उठा सकते हैं फायदे

केले खाकर छिलका फेकने को लेकर आपने कई कहानियां और कविताएं सुनी होगी, ये एक आम आदत है, लेकिन इसके फायदे जानेंगे तो कभी इस डस्टबिन में नहीं डालेंगे. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:23 PM IST
बेकार नहीं होता केले का छिलका, नेचुरल कलर बनाने के अलावा ऐसे उठा सकते हैं फायदे

Banana Peel Uses: लंबे वक्त से केला हमारी डेली डाइट का अहम हिस्सा रहा है. ये न सिर्फ टेस्टी होता है, बल्कि शरीर को एनर्जी देने के लिए भी जाना जाता है. आमतौर पर केला खाने के बाद उसका छिलका कचरे में फेंक दिया जाता है. लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में सामने आया है कि जो छिलका हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वो असल में सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

केले के छिलके में ऐसा क्या है?
अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, केले के छिलके में ऐसे कई कुदरती तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल शरीर में जमा हार्मफुल पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं.

न्यूट्रीएंट्स का खजाना
जापान के वैज्ञानिक सोमेया और उनके साथियों ने एक स्टडी में बताया कि केले के छिलके में गैलोकैटेचिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है. ये हमारे शरीर को अंदर से साफ करता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है. दूसरी ओर, इंडोनेशिया में हुई रिसर्च में पता चला कि छिलके में मौजूद फ्लावोनोइड्स, टैनिन, और सैपोनिन जैसे तत्व शरीर में 'फ्री रेडिकल्स' से मुकाबला करते हैं. ये फ्री रेडिकल्स वो कण होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं.

बैक्टीरिया का दुश्मन
रिसर्च में पाया गया कि छिलका में मौजूद एंटीबैक्टीरियल ई. कोलाई, साल्मोनेला और स्टेफाइलोकोक्स जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत रखता है, जो पेट की खराबी, बुखार और दूसरी बीमारियों का कारण बनते हैं. साथ ही दांत और मसूड़ों से जुड़ी बीमारियों वाले बैक्टीरिया को भी मारता है.

नेचुरल कलर बनाने में इस्तेमाल
केले के छिलके में पाए जाने वाले गैलिक एसिड, फेरुलिक एसिड, और कैटेचिन जैसे तत्व फंगस से भी लड़ने की ताकत रखते हैं. कुछ रिसर्च में यह भी देखा गया कि जब केले के छिलकों का इस्तेमाल नेचुरल कलर के तौर पर भी होता है, तो भी उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बरकरार रहती है. जैसे इस कलर का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने में किया गया, तो वो रंग कपड़ों को बैक्टीरिया से भी बचाने में मददगार रहा.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

