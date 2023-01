Banana: केले को कई दिनो तक रखना चाहते हैं फ्रेश? बिना फ्रिज में डाले इस तरह से करें स्टोर

How To Keep Them Fresh For Long Time: केला एक बेहद कॉमन फ्रूट है, इसे काफी लोग पसंद करते हैं, चूंकि ये बाजार में काफी कम कीमत पर मिलता है, इसलिए हम इसे ज्यादा मात्रा में खरीद लाते हैं, लेकिन ये घर पर कई दिनों तक पड़ा रहता है, और सड़कर खराब हो जाता है. दरअसल केला बाकी फलों के मुकाबले जल्दी पक जाता है और काला पड़ने लगता है. इसे फ्रिज में स्टोर करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इसकी तासीर पहले से ही ठंडी होती है. आइए जानते हैं कि केले को बिना रेफ्रिजिरेटर में रखे कई दिनों तक कैसे स्टोर कर सकते हैं.



इस तरह केले को करें स्टोर

1. डंठल को रैप करें

केले को कई दिनों तक फ्रेश रखने के लिए इसके डंठल के चारों तरफ प्लास्टिक या किसी सेलो टेप की मदद से रैप कर लें और पूरी तरह चिंतामुक्त हो जाएं. ये एक बेहद कारगर तरीका है.

2. बनाना हैंगर का यूज करें

केले को खराब होने से बचाने के लिए मार्केट में कई तरह के हैंगर आते हैं. आपको बस इतना करना है कि केले के गुच्छे को इसमें टांग दें. आप कई दिन बाद इसे खाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा.

3. विटामिन सी की टैबलेट से रखें फ्रेश

केले को अगर आप कई दिनों तक ताजा रखना चाहते हैं तो बाजार से विटामिन सी की टैबलेट ले आएं और इसे एक ग्लास पानी में डालकर अच्छी तरह घोल लें. अब केले को इसी पानी में भिगोकर रख दें.



4. वैक्स पेपर से लपेटें

केले को लंबे समय तक चलाने के लिए आप वैक्स पेपर काफी इस्तेमाल कर रखते हैं. इसकी मदद से आप केले को लपेट या ढककर रख सकते हैं. ऐसे में केले जल्दी खराब नहीं होंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

