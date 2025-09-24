बनारसी साड़ी स्टोर करते समय इन बातों का रखें ध्यान, 10 साल बाद भी जरी वर्क नहीं पड़ेगा काला
बनारसी साड़ी स्टोर करते समय इन बातों का रखें ध्यान, 10 साल बाद भी जरी वर्क नहीं पड़ेगा काला

Banarasi Saree Storing Tips: बनारसी साड़ी भारत में महिलाओं की पसंदीदा साड़ियों में से एक है, पर कई बार इसे ठीक से स्टोर ना करने की वजह से जरी का गोल्डन कलर फीका पड़ जाता है साथ ही कपड़े में सिलवट और दाग भी पड़ जाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप बनारसी साड़ी को स्टोर कर के इसे खराब होने से बचा सकती हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:25 PM IST
भारत में बनारसी साड़ी सिर्फ एक फैब्रिक ही नहीं बल्कि एक तरह की विरासत होती है. शादी ब्याह से लेकर खास मौकों तक बनारसी साड़ी हर महिला के वॉर्डरोब में खास जगह रखता है. शादी के मौके पर बहुत सी मां अपनी बेटी को अपनी बनारसी साड़ी देती हैं.  इसकी रिच जरी वर्क और शानदार बनावट इसे सालों तक आउटडेटेड नहीं होने देता है. कई बार ठीक तरीके से ना रखने की वजह से समय के साथ इसकी जरी काली पड़ने लगती है और कपड़े की चमक भी कम हो जाती है. बनारसी साड़ी को लंबे समय तक संभाल कर रखने के लिए कुछ आसान टिप्स हर किसी को जरूर फॉलो करने चाहिए. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप बनारसी साड़ी को सालों साल नए की तरह चमचमाता हुआ रख सकती हैं.

कॉटन कपड़े में लपेटकर रखें
बनारसी साड़ी को कभी भी पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग में नहीं रखना चाहिए. इससे साड़ी की नमी अंदर बंद हो जाती है और जरी का रंग जल्दी काला पड़ जाता है. बनारसी साड़ी को हमेशा साफ और मुलायम कॉटन के कपड़े या मलमल के कपड़े में लपेट कर ही रखना चाहिए. इससे साड़ी में हवा लगती रहती है और जरी की चमक भी बनी रहती है.

फोल्ड बदलें
अगर साड़ी को लंबे समय तक एक ही तरह से फोल्ड करके रखा जाए तो साड़ी फोल्डिंग वाली जगह से फट सकती हैं. हर दो से तीन महीने में बनारसी साड़ी को बाहर निकालकर उसकी फोल्डिंग जरूर बदलें. इससे साड़ी भी नहीं फटेगी और जरी वर्क पर दबाव भी नहीं पड़ेगा.

नमी और धूप 
बनारसी साड़ी को हमेशा सूखी और ठंडी जगह पर ही स्टोर करें. नमी वाली जगह पर रखने से बनारसी साड़ी के कपड़े में फंगस लग सकता है और जरी का रंग काला पड़ सकता है. साड़ी रखने वाली जगह पर हल्का नीम पाउडर छिड़क दें या इसके पास आप कपूर भी रख सकते हैं.

परफ्यूम और डियो से दूर रखें
बहुत सी महिलाएं साड़ी पहनने के बाद उस पर परफ्यूम या डियो स्प्रे कर लेती हैं. ऐसा करने से साड़ी की जरी का रंग जल्दी फीका पड़ सकता है. बनारसी साड़ी को स्टोर करने से पहले साड़ी को हल्के हाथों से हवा में झाड़ें या ड्राई क्लीन करवा कर ही रखें.

