जिस देश से मिलता है इलाज, उसी के खिलाफ उगल रहा है आग, हेल्थ के मामले में बांग्लादेश भारत पर कितना निर्भर?

पिछले काफी समय से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास देखने को मिल रही हैं. वहीं इन दिनों दोनों देशों के संबंध सबसे बुरे समय से गुजर रहे हैं. शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आ गई है. बांग्लादेश की सरकार संभाल रहे मोहम्मद यूनुस के भारत को लेकर तेवर बदल गए हैं. जिस देश की आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति वेंटिलेटर पर पहुंच गई है उस देश के सेनाअधिकारी, अफसर और नेता भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं. बांग्लादेश दिवालिया होने के कगार पर है वहां की मेडिकल सुविधा यानी अस्पताल की कंडीशन क्रब में है. बांग्लादेश की सरकार कर्ज में डुबी है जिसके बाद इलाज कराने तो छोड़ दो खाने के लाले पड़ हैं वो बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है. पिछले लंबे समय से बांग्लादेश की मेडिकल सुविधा के लिए भारत पर निर्भर है.

भारत में कराते हैं इलाज

बांग्लादेश से हर साल लाखों की संख्या में लोग भारत आकर इलाज करवाते हैं. भारत में दुनियाभर के देशों से इलाज करवाने आने वाले मरीजों में आधे से ज्यादा बांग्लादेश के मरीज हैं. साल 2019 में भारत में 6,97,357 दूसरे देशों से आए जिनमें 15 फिसदी बांग्लादेश के मरीज थे. कोविड 19 के दौरान मरीजों की संख्या में गिरावट आई थी. साल 2021 में फिर से मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है. साल 2023 में 4.49 लाख लोग बांग्लादेश से मेडिकल वीजा पर भारत आए थे.

किस बीमारी का कराते हैं इलाज

बांग्लादेश से भारत आने वाले मरीज सबसे ज्यादा कोलकाता जाते हैं. बांग्लादेश में लगभग 70 फीसदी स्वास्थ्य केंद्रो पर मेडिकल सुविधाओं की कमी है. बांग्लादेश से आए मरीजों के इलाज के दौरान भारत के डॉक्टर दोबारा सारे टेस्ट करवाते हैं दरअसल डॉक्टर्स को बांग्लादेश की स्वास्थ्य सेवा और जांच पर भरोसा नहीं होता है. बांग्लादेश से ज्यादातर कैंसर, आईवीएफ, कार्डियो और गैस्ट्रो के मरीज भारत आते हैं.

क्या भारत के बिना बांग्लादेश की हेल्थ सेवाएं चल सकती है?

आज बांग्लादेश जहां चीन और पाकिस्तान के दम पर भारत के खिलाफ आग उगल रहा है शायद वो बांग्लादेश भूल गया है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चल सकता है. दरअसल बांग्लादेश की लगभग 94 फीसदी सीमा भारत से मिलती है, बांग्लादेश में भारत की बिजली का इस्तेमाल होता है, भारत जिस सस्ते दाम में बांग्लादेश को बिजली, सेहत से जुड़ी चीजों का सामान देता है उसे शायद ही चीन से उतने दाम में वो सामान मिल सकता है.

