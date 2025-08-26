नाश्ते में झटपट तैयार करें जौ के आटे से बनी आलू पूड़ी, पहला निवाला चखते ही आ जाएगा स्वाद

Barley Flour Aaloo Poori Recipe: अगर आप रोज-रोज एक जैसे नाश्ते से बोर हो चुके हैं और कुछ हेल्दी लेकिन टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो जौ के आटे से बनी आलू पूड़ी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है. जौ का आटा फाइबर से भरपूर होता है और पचने में आसान है. वहीं आलू का स्वाद इसमें चार चांद लगा देता है. ये डिश न सिर्फ कुरकुरी और जायकेदार होती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद रहती है. आइए जानते हैं जौ के आटे की आलू पूड़ी बनाने की आसान रेसेपी.

जरूरी सामग्री

जौ का आटा – 1 कप

गेहूं का आटा – आधा कप (बाइंडिंग और स्वाद के लिए)

उबले हुए आलू – 2 (मीडियम साइज, मैश किए हुए)

हरी मिर्च – 2 बारीक कटी हुई

हरा धनिया – 2 चम्मच (कटा हुआ)

अजवाइन – आधा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – आधा चम्मच

हल्दी – चौथाई चम्मच

नमक – स्वादानुसार

तेल – जरूरत के मुताबिक (आटा गूंधने और तलने के लिए)



बनाने का तरीका

1. आटा तैयार करें

सबसे पहले एक बड़े बाउल में जौ का आटा और गेहूं का आटा डालें. इसमें उबले और मैश किए हुए आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डालें. अब इसमें 1 चम्मच तेल मिलाकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें.

2. गूंधना

अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंध लें. आलू की वजह से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी. आटा तैयार होने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि पूड़ी और भी सॉफ्ट बने.

3. पूड़ी बेलना

अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें और बेलन से गोल पूड़ियां बेलें. ध्यान रखें कि पूड़ी न तो बहुत मोटी हो और न ही बहुत पतली.

4. तलना

एक कढ़ाही में तेल गर्म करें. जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो एक-एक करके पूड़ियां डालें और हल्के से दबाकर फुलाएं. पूड़ियों को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें.

5. सर्व करें

तैयार आलू पूड़ी को आप दही, अचार या आलू की सब्जी के साथ गर्मागर्म परोसें. टेस्ट के साथ शानदार प्रेजेंटेशन हो, तो मूड फ्रेश हो जाता है.

इसे खाने के फायदे

1. जौ का आटा फाइबर से भरपूर होने के कारण हाजमे को दुरुस्त रखता है.

2. ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है.

3. आलू इसमें टेस्ट और एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, जिससे यह नाश्ता लंबे समय तक पेट भरा रखता है.