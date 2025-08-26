नाश्ते में झटपट तैयार करें जौ के आटे से बनी आलू पूड़ी, पहला निवाला चखते ही आ जाएगा स्वाद
Advertisement
trendingNow12896825
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नाश्ते में झटपट तैयार करें जौ के आटे से बनी आलू पूड़ी, पहला निवाला चखते ही आ जाएगा स्वाद

अगर आपका बच्चा या घर के बाकी मेंबर नाश्ता खाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो उनके लिए कभी-कभी जौ के आटे से बनी आलू पूड़ी जरूर तैयार कर लें, जो स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाश्ते में झटपट तैयार करें जौ के आटे से बनी आलू पूड़ी, पहला निवाला चखते ही आ जाएगा स्वाद

Barley Flour Aaloo Poori Recipe: अगर आप रोज-रोज एक जैसे नाश्ते से बोर हो चुके हैं और कुछ हेल्दी लेकिन टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो जौ के आटे से बनी आलू पूड़ी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है. जौ का आटा फाइबर से भरपूर होता है और पचने में आसान है. वहीं आलू का स्वाद इसमें चार चांद लगा देता है. ये डिश न सिर्फ कुरकुरी और जायकेदार होती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद रहती है. आइए जानते हैं जौ के आटे की आलू पूड़ी बनाने की आसान रेसेपी.

जरूरी सामग्री

जौ का आटा – 1 कप

Add Zee News as a Preferred Source

गेहूं का आटा – आधा कप (बाइंडिंग और स्वाद के लिए)

उबले हुए आलू – 2 (मीडियम साइज, मैश किए हुए)

हरी मिर्च – 2 बारीक कटी हुई

हरा धनिया – 2 चम्मच (कटा हुआ)

अजवाइन – आधा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – आधा चम्मच

हल्दी – चौथाई चम्मच

नमक – स्वादानुसार

तेल – जरूरत के मुताबिक (आटा गूंधने और तलने के लिए)
 

बनाने का तरीका

1. आटा तैयार करें
सबसे पहले एक बड़े बाउल में जौ का आटा और गेहूं का आटा डालें. इसमें उबले और मैश किए हुए आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डालें. अब इसमें 1 चम्मच तेल मिलाकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें.

2. गूंधना
अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंध लें. आलू की वजह से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी. आटा तैयार होने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि पूड़ी और भी सॉफ्ट बने.

3. पूड़ी बेलना
अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें और बेलन से गोल पूड़ियां बेलें. ध्यान रखें कि पूड़ी न तो बहुत मोटी हो और न ही बहुत पतली.

4. तलना
एक कढ़ाही में तेल गर्म करें. जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो एक-एक करके पूड़ियां डालें और हल्के से दबाकर फुलाएं. पूड़ियों को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें.

5. सर्व करें
तैयार आलू पूड़ी को आप दही, अचार या आलू की सब्जी के साथ गर्मागर्म परोसें. टेस्ट के साथ शानदार प्रेजेंटेशन हो, तो मूड फ्रेश हो जाता है.

इसे खाने के फायदे

1. जौ का आटा फाइबर से भरपूर होने के कारण हाजमे को दुरुस्त रखता है.

2. ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है.

3. आलू इसमें टेस्ट और एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, जिससे यह नाश्ता लंबे समय तक पेट भरा रखता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

breakfastbarley

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
;