बड़ौदा की महारानी की साड़ी में दिखी 400 साल पुरानी कारीगरी, नूरजहां से है ये खास कनेक्शन

बड़ौदा की महारानी राधिकाराजे गायकवाड़ अपने रॉयल अंदाज के लिए जानी जाती हैं. एक बार फिर उनका शाही लुक चर्चा में हैं. इस बार उनकी चिकनकारी साड़ी चर्चा में है.
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बड़ौदा की महारानी राधिकाराजे हाल ही में चिकनकारी साड़ी पहने नजर आई हैं. उनका ये रॉयल लुक हर किसी को पसंद आ रहा है. रानी की साड़ी में लगभग 400 साल पुरानी कढ़ाई की गई है. उनकी इस साड़ी में 400 साल पुरानी विरासत झलक रही है. ये चिकनकारी साड़ी बेहद खूबसूरत है. साड़ी की कढ़ाई का रिश्ता मुगल काल से जुड़ा है. इसे खास पहचान दिलाने में नूरजहां का अहम योगदान है.
राधिकाराजे की ये खूबसूरत साड़ी पॉपुलर डिजाइनर तरुण तहिलियानी ने डिजाइन की है. साड़ी का बेस आइवरी है. इस साड़ी में पिंक, येलो और ब्लू जैसे पेस्टल कलर का इस्तेमाल किया है. इस साड़ी पर चिकनकारी और जरी का काम किया है. क्रिस्टल डिटेलिंग साड़ी को रॉयल लुक दे रही है. साड़ी का बॉर्डर चौड़ है और पल्लू में काफी हेवी कढ़ाई की गई है.
चिकनकारी लखनऊ की ट्रेडिशनल कढ़ाई है. इस कढ़ाई को हाथ से किया जाता है. कपड़े में बारीक धागे से बेहद खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं. पहले यह कढ़ाई केवल सफेद मलमल के कपड़े पर की जाती थी, लेकिन अब इस कढ़ाई को हर तरह के कपड़े और हर तरह के रंगों में किया जाता है. इस कढ़ाई में कई तरह के टांकों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे खास बनाता है.
चिकनकारी का इतिहास लगभग 400 से 500 साल पुराना माना जाता है. दरअसल मुगल रानी नूरजहां को चिकनकारी काफी पसंद थी. नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी. माना जाता है रानी को यह कढ़ाई इतनी पसंद थी की उन्होंने इसे उन्होंने इसे आगे बढ़ाया. मुगल शासन के दौरान यह कला केवल शाही परिवार के लिए थी. केवल शाही लोग ही चिकनकारी की कढ़ाई वाले कपड़े पहन सकते थे. समय के साथ यह कढ़ाई आम लोगों तक पहुंच गई.
रानी ने चिकनकारी साड़ी के साथ डायमंड ज्वेलरी कैरी की है. गले में सिंपल और क्लासी नेकलेस किया है. कानों में डायमंड के इयरिंग्स और हाथों में ब्रेसलेट उनके लुक को सॉफ्ट और शाही अंदाज दे रहा है. उन्होंने रेड लिप्स अपने लुक को एलिगेंट फिनिश दिया है.