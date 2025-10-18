Advertisement
रात की बची रोटी सुबह खाते हैं? अगर आपकी भी है ये आदत, तो जान लें इसके फायदे और नुकसान

Basi Roti Khane Ke Fayde Aur Nuksan: भारत में लोगों को रात की बची रोटी को सुबह खाने की आदत होती है. ऐसे में अगर आपको भी ये आदत है तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बासी रोटी खाने फायदेमंद होता है या नुकसानदायक?

 

Reported By:  Reetika Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:47 AM IST
रात की बची रोटी सुबह खाते हैं? अगर आपकी भी है ये आदत, तो जान लें इसके फायदे और नुकसान

Stale Chapati Benefits And Side Effects: क्या आप भी रोजाना रात की बची बासी रोटी सुबह खाते हैं? आपको पता है कि इसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है? आपको बता दें, भारत में अक्सर लोगों की आदत होती है, कि वे रात की बची रोटियों को सुबह खाते हैं. ऐसे में कुछ लोग सोचते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो कुछ इसे लिए हानिकारक समझते हैं, ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बासी रोटी खाने से क्या होता है? 

 

बासी रोटी खाने के फायदे
बासी रोटी खाने से पेट को राहत मिलती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बनी रहती है, जिससे यह डाइजेशन के लिए अच्छी मानी जाती है. आप इसे ठंडा दूध या दही के साथ खा सकते हैं. यह पेट को साफ रहता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है. आयुर्वेद में भी इसे सुबह-सुबह बासी रोटी खाना पेट के लिए हल्का और फायदेमंद होता है. 

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार
डायबिटीज के मरीजों के लिए बासी रोटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. रोटी ठंडी हो जाती है, तो उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है, जो ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ाता है. इससे इंसुलिन का असर बेहतर होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. 

 

पोषण की थोड़ी कमी
आपको बता दें, ताजी रोटी की तुलना में बासी रोटी थोड़ी कम पौष्टिक होती है. लेकिन अगर इसे सही तरीके से स्टोर किया जाए, तो यह नुकसानदायक नहीं होता, जैसे आप रोटी को साफ बर्तन और फ्रिज में स्टोर करें. हालांकि रोटी को खाने से पहले हल्का गर्म कर लेना या दूध/दही के साथ खाना ज्यादा बेहतर होता है. 

 

रोटी को गलत तरीके से स्टोर करना नुकसानदायक
लेकिन अगर आप रोटी को खुले में या लंबे समय तक बिना फ्रिज में रखे छोड़े देते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया या फफंदी लग सकती है. ऐसी रोटी खाना पेट दर्द, उल्टी या फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकता है. ऐसे में बासी रोटी को 12 से 24 घंटे के अंदर खा लेना बेहतर है और साफ सुथरे ढंग से रखना जरूरी है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

