Bathing Mistakes: नहाने के समय भूलकर भी न करें ऐसी गलतियां, हो सकती है Hair Fall की परेशानी

How To Wash Your Hair: जब बालों को साऱ रखने के लिए हमें में बार-बार हमें नहाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन जल्दीबाजी में स्नान करने के चक्कर में हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे बालों को नुकसान हो सकता है. हमारे लिए जरूर है कि हमें ये पता होना चाहिए कि नहाते वक्त किन बातों का ख्याल रखें.

बालों को नुकसान पहुंचाती हैं नहाने की ये गलतियां

अगर आप गलत तरीके से नहाएंगे तो बालों की प्रोटेक्टिव लेयर खराब हो सकती है और इसमें रूखापन भी आ सकता है और धीरे-धीरे बाल झड़ने लगेंगे और गंजापन आ जाएगा. आइए जानते हैं नहाने के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए.

1. गर्म पानी से सिर धोना

जिस तरह हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर की गर्मी से बाल डैमेज हो सकते हैं, वैसे ही गर्म पानी से सिर बार-बार धोएंगे तो इससे बालों में कमजोरी आ जाएगी और आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ेगा.

2. स्कैल्प पर कंडिशनर लगाना

बालों की सॉफ्नेस के लिए हम अक्सर कंडिशनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि स्कैल्प पर इसका इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे जड़ें कमजोर हो सकती हैं.

3. गलत शैंपू का सेलेक्शन

बाल धोने के लिए सही शैम्पू का चयन बेहद अहम हैं. अगर आपके बाल ड्राई हैं तो ऑयली बालों के लिए बने शैम्पू का इस्तेमाल बिलकुल भी न करें, इससे फायदे की जगह नुकसान ही होगा. आप शैम्पू को सेलेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

4. बालों को खूब रगड़ना

कई बार शैम्पू से झाग बनाने के लिए हम बालों को जरूरत से ज्यादा रगड़ देते हैं, ऐसा करने से हेयर डैमेज हो सकते हैं जो आगे चलकर गंजेपन की वजह बन जाएगा. बालों पर हल्के हाथों से शैम्पू लगाएं और इसे जड़ों तक पहुंचाए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं