बाथरूम का नल दिखेगा ब्रांड न्यू, जिद्दी दाग हो जाएंगे गायब! मिनटों में असर दिखाएंगे ये आसान घरेलू उपाय
Advertisement
trendingNow12870756
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बाथरूम का नल दिखेगा ब्रांड न्यू, जिद्दी दाग हो जाएंगे गायब! मिनटों में असर दिखाएंगे ये आसान घरेलू उपाय

बारिश के दिनों में घर के सफाई सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है. खासकर बाथरूम में लगे नल पर जमा सफेद दाग, जो साबुन और पानी के कारण बनते हैं, आसानी से हटने का नाम ही नहीं लेते हैं. ये दाग बाथरूम की सुंदरता भी खराब कर देते हैं. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू उपायों से आप इन जिद्दी दागों को मिनटों में साफ कर सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 07, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाथरूम का नल दिखेगा ब्रांड न्यू, जिद्दी दाग हो जाएंगे गायब! मिनटों में असर दिखाएंगे ये आसान घरेलू उपाय

Bathroom Cleaning Tips: बरसात के मौसम में घर को साफ-सुथरा बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. खासतौर पर बाथरूम में सबसे ज्यादा गंदगी और नमी इन दिनों नजर आती है. सीलन और फंगस जैसी समस्याएं भी हर कोने में सिर उठाने लगती हैं, जिससे उसकी सफाई एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है. सबसे ज्यादा परेशानी नल पर जमे उन सफेद-सफेद दागों से होती है, जो साबुन और पानी के निशान से बन जाते हैं. ये दाग जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेते हैं. अगर आपके भी बाथरूम में लगे नल पर ऐसे दाग लग गए हैं तो अब घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है. कुछ आसान और घरेलू नुस्खों की सहायता से आप कुछ ही मिनटों मेंअपने बाथरूम के नल को फिर से चमका सकते हैं . आइए जानते हैं कैसे.
 
मोमबत्ती से दूर होगा जिद्दी से जिद्दी दाग
बाथरूम के नल पर जमी गंदगी और जिद्दी दाग को दूर करने के लिए आप मोमबत्ती का सहारा ले सकते हैं. मोमबत्ती की सहायता से बड़े ही आसानी से जिद्दी दाग और गंदगी दूर हो जाती है. बस दाग को दूर करने के लिए आपको मोमबत्ती को नल पर अच्छी तरह रगड़ना है. मोम को रब करने से साबुन और पानी के दाग की जिद्दी बड़े ही आसानी से दूर हो जाएंगे. इसके बाद आप नल को हल्के गर्म पानी से धुल लें. इसके बाद इस नल को किसी भी साफ कपड़े से पोछ लीजिए और आपका नल चमकने लगेगा.

टॉवल भी चमकाएगा नल
कॉटन टावल का यूज तो लगभग हर कोई हर दिन करता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से नल पर लगे जिद्दी दाग दूर कर सकते हैं? आप कॉटन टॉवल की सहायता से नल को एकदम नया जैसा बना सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले नल को पानी से गीला कर दीजिए. अब एक कॉटन का टॉवल निकाल लीजिए और फिर इसे नल के ऊपर अच्छी तरह से रब कीजिए. इस तरीके से नल पर जमे दाग-धब्बे दूर होने लगेंगे. अगर आप चाहें तो कॉटन टॉवल की जगह माइक्रोफाइबर का भी प्रयोग कर सकते हैं.

नए जैसा चमकने लगेगा नल
इस क्लीनिंग हैक्स की सहायता से आप मात्र कुछ ही मिनटों में साफ-सफाई के काम को पूरा कर सकते हैं. यकीन मानिए इन तरीकों की सहायता से आप गंदे से गंदे नल को भी एकदम नया जैसा बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि आपको नल को साफ करने के लिए केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स या फिर ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

About the Author
author img
उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. हेल्थ, न्यूट्रिशन, वेलनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शां...और पढ़ें

TAGS

Bathroom Cleaning Tips

Trending news

कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
Arundhati roy
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
;