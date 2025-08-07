बाथरूम का नल दिखेगा ब्रांड न्यू, जिद्दी दाग हो जाएंगे गायब! मिनटों में असर दिखाएंगे ये आसान घरेलू उपाय

Bathroom Cleaning Tips: बरसात के मौसम में घर को साफ-सुथरा बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. खासतौर पर बाथरूम में सबसे ज्यादा गंदगी और नमी इन दिनों नजर आती है. सीलन और फंगस जैसी समस्याएं भी हर कोने में सिर उठाने लगती हैं, जिससे उसकी सफाई एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है. सबसे ज्यादा परेशानी नल पर जमे उन सफेद-सफेद दागों से होती है, जो साबुन और पानी के निशान से बन जाते हैं. ये दाग जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेते हैं. अगर आपके भी बाथरूम में लगे नल पर ऐसे दाग लग गए हैं तो अब घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है. कुछ आसान और घरेलू नुस्खों की सहायता से आप कुछ ही मिनटों मेंअपने बाथरूम के नल को फिर से चमका सकते हैं . आइए जानते हैं कैसे.



मोमबत्ती से दूर होगा जिद्दी से जिद्दी दाग

बाथरूम के नल पर जमी गंदगी और जिद्दी दाग को दूर करने के लिए आप मोमबत्ती का सहारा ले सकते हैं. मोमबत्ती की सहायता से बड़े ही आसानी से जिद्दी दाग और गंदगी दूर हो जाती है. बस दाग को दूर करने के लिए आपको मोमबत्ती को नल पर अच्छी तरह रगड़ना है. मोम को रब करने से साबुन और पानी के दाग की जिद्दी बड़े ही आसानी से दूर हो जाएंगे. इसके बाद आप नल को हल्के गर्म पानी से धुल लें. इसके बाद इस नल को किसी भी साफ कपड़े से पोछ लीजिए और आपका नल चमकने लगेगा.

टॉवल भी चमकाएगा नल

कॉटन टावल का यूज तो लगभग हर कोई हर दिन करता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से नल पर लगे जिद्दी दाग दूर कर सकते हैं? आप कॉटन टॉवल की सहायता से नल को एकदम नया जैसा बना सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले नल को पानी से गीला कर दीजिए. अब एक कॉटन का टॉवल निकाल लीजिए और फिर इसे नल के ऊपर अच्छी तरह से रब कीजिए. इस तरीके से नल पर जमे दाग-धब्बे दूर होने लगेंगे. अगर आप चाहें तो कॉटन टॉवल की जगह माइक्रोफाइबर का भी प्रयोग कर सकते हैं.

नए जैसा चमकने लगेगा नल

इस क्लीनिंग हैक्स की सहायता से आप मात्र कुछ ही मिनटों में साफ-सफाई के काम को पूरा कर सकते हैं. यकीन मानिए इन तरीकों की सहायता से आप गंदे से गंदे नल को भी एकदम नया जैसा बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि आपको नल को साफ करने के लिए केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स या फिर ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.