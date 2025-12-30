Advertisement
कब्ज की समस्या से मिलेगी राहत, बस खाना शुरू कर दे ये हरा साग!

कब्ज की समस्या से मिलेगी राहत, बस खाना शुरू कर दे ये हरा साग!

सर्दियों के मौसम में अधिकतर घरों में बथुआ बनाया जाता है. ठंड के मौसम में बथुआ को सुपरफूड मानते हैं. बथुआ खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:55 PM IST
कब्ज की समस्या से मिलेगी राहत, बस खाना शुरू कर दे ये हरा साग!

सर्दियों का मौसम आते ही कई लोग अपनी डाइट में पौष्टिक से भरपूर भोजन को शामिल करते हैं. ऐसे में बथुआ का नाम सबसे पहले लिया जाता है. बथुआ न सिर्फ स्वाद में मजेदार होता है, बल्कि इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ भी हैं. आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही बथुआ को सुपरफूड मानते हैं. इसे खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, त्वचा और बालों को भी प्राकृतिक फायदा मिलता है.

बथुआ के गुण 
बथुआ का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद हैं. इसमें विटामिन ए, सी, के और मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम सही मात्रा में होते हैं. यह मिश्रण शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे सर्दियों में संक्रमण और ठंड के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव होता है.
बथुआ में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं. आयरन ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और एनीमिया जैसी समस्याओं से बचाव करता है. रस या सलाद के रूप में इसके नियमित सेवन से शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

बथुआ के फायदे 
बथुआ त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी की मौजूदगी त्वचा को साफ, मुलायम और चमकदार बनाए रखती है. यह दाग-धब्बों को कम करता है और त्वचा की सूजन भी घटाता है. आयुर्वेद में इसे मुंहासे और अन्य स्किन इन्फेक्शन के इलाज में भी उपयोगी माना गया है. बथुआ का पेस्ट या रस बालों की जड़ों को मजबूत करता है और रूसी की समस्या को कम करता है.

बथुआ पाचन करता है मजबूत
बथुआ में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखती है. इससे कब्ज की समस्या दूर होती है और पेट से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलती है.
सर्दियों में बथुआ की सब्जी खाने या सूप पीने से शरीर में गर्माहट पैदा होती है. आयुर्वेद में इसे वात और कफ दोष को संतुलित करने वाला बताया गया है. यह शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करता है, साथ ही ठंड, खांसी या सर्दी जैसी सामान्य समस्याओं से बचाव होता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

नींद की कमी और मोटापा बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर का कारण, ICMR की स्टडी में खुलासा

