इस नई दवा से कम कंट्रोल हो सकता है ब्लड प्रेशर! किडनी को भी नहीं झेलना पड़ेगा लोड; नई रिसर्च में हुआ खुलासा

हाई ब्लड प्रेशर बेहद खतरनाक बीमारी है. ये बीमारी दबे पांव आती है. दवाई की मदद से हाई बीपी की कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन दवाई छोड़ने के बाद हाई बीपी का रिस्क बढ़ जाता है. नई रिसर्च में एक नई दवा का ट्रायल हुआ है जो कि दवा को कंट्रोल कर सकते हैं.

क्या है नई रिसर्च

द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश खबर के अनुसार एक बड़ी इंटरनेशनल रिसर्च हुई थी. इस रिसर्च में बैक्सएचटीएन नाम दिया गया है. बैक्सड्रोस्टेट नाम की दवा का ट्रायल किया गया था. यह दवाई शरीर में एल्डोस्टेरोन को रोने में मदद करता है. दरअसल एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि शरीर में नमक और पानी को रूकने लगता है जिस वजह से हाई हो सकती है. नई दवा इसी हार्मोन को बनने से रोकती है. जिस वजह से बीपी कम होने लगता है.

किडनी पर असर

इस दवा का ट्रायल उन लोगों पर किया गया जिनका बीपी 140 से ऊपर रहता है, इसके अलावा जो पहले ही बीपी की गोलियां खा रहे थे. 12 हफ्ते में जिन लोगों ने यह दवा ली, उनका बीपी 3 हफ्ते के अंदर काफी कम हो गया था. इसके अलावा किडनी पर भी दबाव कम पड़ा, जिससे किडनी फेल होने का डर कम हुआ.

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इस दवा से शरीर के अन्य अंगों या पर सिस्टम पर किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है. दवा टेस्टिंग के आखिरी दौर में है. अभी ये दवा मार्केट में नहीं आई है. इस दवा से को मार्केट में आने से पहले हेल्थ एक्सर्ट्स और सरकारी संस्थाओं की मंजूरी मिलना बेहद जरूरी है.

एक बार ही लेनी होगी दवा

इस दवा को दिन में केवल एक ही बार लेनी होगा. बीपी के मरीज को सुबह-शाम दवा खाने की जरूरत नहीं होगी. वैज्ञानिक के अनुसार यह दवा बेहतर तरीक से बीपी को कम करने में मददगार होगी. यह दवा पुरानी दवा की जगह नहीं लेगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.