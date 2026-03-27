ईरान-इजरायल की लड़कियां क्यों होती हैं इतनी खूबसूरत, लाइफस्टाइल में छिपा है सुंदरता का राज?

ईरान और इजरायल की लड़कियां अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर में जानी जाती है. उनकी खूबसूरती को लोग नेचुरल ब्यूटी मानते हैं. दोनों देशों की महिलाओं की खूबसूरती भौगोलिक और जेनेटिक कंडीशन के अलावा पुराने स्किनकेयर रूटीन और लाइफस्टाइल है. ईरान और इजरायल की महिलाओं की खूबसूरती के पीछे कई कारण है. आइए जानते हैं उनकी खूबसूरती का राज क्या है.

जेनेटिक्स कारण

ईरान और इजरायल में सदियों से अलग-अलग सभ्यता रही है, उनके मेल से लोगों के चेहरे की बनावट, आंखों का रंग, बाल और स्किन टोन काफी अलग और खूबसूरत हैं. जेनेटिक्स मिक्स ही उनकी खूबसूरती का एक राज है.

लाइफस्टाइल

इनकी खूबसूरती का एक बड़ा राज लाइफस्टाइल भी है. ईरान और इजरायल में डाइट में ताजे फल, सब्जियां, नट्स और ऑलिव ऑयल शामिल है. ये हेल्दी डाइट उनकी स्किन को अंदर से चमकदार और साफ बनाती है.

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फिटनेस

इजरायल की महिलाओं को सेना में काम करना जरूरी है. सेना में काम करने लिए शारीरिक रूप से फिट रहती है. यही फिटनेस उनकी खूबसूरती का भी राज है. सेना में भर्ती होने लिए इजरायल में छोटी उम्र में लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है. ट्रेनिंग के दौरान डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान दिया जाता है. यही वजह है इजरायल की महिलाएं बेहद खूबसूरत होती हैं.

नमक का पानी

ईरान की महिलाएं नमक के पानी से नहाती हैं. ईरान में महिलाएं बॉडी की डेड स्किन हटाने के लिए नमक पानी का इस्तेमाल करती हैं. इस पानी से नहाने से स्किन इंफेक्शन की समस्या भी नहीं होती है.

गुलाब जल

ईरानी महिलाएं सदियों पुराना स्किन केयर रूटीन फॉलो करती आ रही हैं. महिलाएं चेहरा साफ करने के लिए गुलाब जल और दूध का इस्तेमाल करती हैं. गुलाब जल और दूध का इस्तेमाल करने से स्किन टैन की समस्या दूर होती हैं. वहीं स्किन की रंगत में निखार आता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.