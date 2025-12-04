सस्ते में चाहिए कोरियन ग्लास स्किन तो फॉलो करें ये टिप्स, घर पर ही पाएं पार्लर वाला ग्लो

Beauty Tips For Glowing Skin: आपने सोशल मीडिया पर कोरियन ग्लास स्किन का ट्रैंड तो खूब देखा होगा, ये स्किन एकदम क्लीन, चमकदार, सॉफ्ट और फ्रेश नजर आती है जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकती है. कोरियन ग्लास स्किन ऐसे दिखती है जैसे ये अंदर से ग्लो कर रही हो. अगर आप भी कोरियन ग्लो पाना चाहते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है. बिना किसी पार्लर या महंगे प्रोडक्ट्स के आप कम खर्चे में घर पर ही कोरियन ग्लो पा सकते हैं. चलिए जानते हैं वे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनसे आप पार्लर जैसा ग्लो कर सकते हैं.

1. एलोवेरा जेल क्लीनिंग

अगर आप कोरियन ग्लास स्किन पाना चाहती हैं तो सबसे पहले आप चेहरे की गंदगी को अच्छी तरह साफ करें. चेहरा अच्छी तरह साफ होगा तो आगे के टिप्स और भी इफेक्टिव हो जाते हैं. चेहरे की गंदगी को साफ करने के लिए आप एलोवेरा जेल और गुलाब जल को मिक्स करें. अब आप एक कॉटन लें और कॉटन की मदद से पूरे चेहरे पर अप्लाई करें. इससे आपका चेहरा फ्रेश हो जाएगा और पसीने के साथ धूल मिट्टी को भी हटाएगा.

2. एलोवेरा स्क्रबिंग

स्क्रबिंग के लिए आप सबसे पहले एलोवेरा जेल लें और अब इसमें चावल का आटा या पिसी हुई चीनी मिक्स करें और एक स्क्रब तैयार कर लें. अब इसे अपने फेस पर अप्लाई करें और सोफ्ट हैंड से सर्कुलर मोशन में मसाज करें. इसके बाद आप गर्म पानी से फेस वॉश करें. इससे चेहरे की जमी हुई गंदगी, डेड सेल्स और टैनिंग को हटाने में मदद मिलती है. इतना ही नहीं ये ब्लैकहेड्स भी कम होते हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.

3. एलोवेरा जेल मसाज

एलोवेरा जेल से चेहरे पर मसाज करें. मसाज करने के लिए आप चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. मसाज के दौरान हाथों को ऊपर की साइड घुमाएं इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. एलोवेरा जेल से फेस पर नेचुरल ग्लो आता है और स्किन हाइड्रेट रहती है.

4. एलोवेरा का यूज

जब भी स्किन केयर के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करें तो इस बात का ख्याल रखें कि एलोवेरा एकदम फ्रेश होना चाहिए. एलोवेरा फेस पर यूज करने के बाद सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें. हफ्ते में सिर्फ दो बार ही एलोवेरा का यूज करें ज्यादा यूज करने से आपकी स्किन रफ हो सकती है. इसी के साथ हेल्दी खाना खाएं और खूब पानी पिएं ज्यादा पानी पीने से बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं जिससे स्किन को ग्लो होने में मदद मिलती है.

