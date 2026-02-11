प्रदूषण से स्किन हो गई है डल और बेजान, करें ये उपाय, मिलेगी फ्रेश स्किन

प्रदूषण का असर ना केवल सेहत बल्कि स्किन पर भी पड़ता है. डल और बेजान स्किन से छुटकारा पाने के लिए आप इन घरेलू उपाय को कर सकते हैं. इन उपाय को करने से आपकी डल स्किन फ्रेश और चमकदार हो सकती है.

शहद और नींबू

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप शहद और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू और शहद स्किन टैन को कम करता है. नींबू में नेचुरल ब्लीच के गुण पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल करने से स्किन चमकदार होती है. नींबू में शहद मिलाकर लगाने से स्किन की डलनेस कम होती है. शहद में नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को स्किन पर लगाएं. 20 मिनट बाद पानी से चेहरा धो लें.

दही और हल्दी

दही और हल्दी को लगाने से स्किन टैन कम हो सकता है. दही में हल्दी मिलाकर होममेड पेस्ट को चेहरे पर लगा सकते हैं. दही और हल्दी के पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद पानी से अपना चेहरा धो लें.

हल्दी और बेसन

हल्दी का यूज करने से चेहरे की रंगत साफ होती है. स्किन की डलनेस को दूर करने के लिए आप हल्दी और बेसन का फेस मास्क लगा सकते हैं. इस मास्क को लगाने से डलनेस दूर हो जाती है. फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच बेसन लें. इसमें 1 चुटकी हल्दी लें. इसके बाद इसमें दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट पानी से चेहरा धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.