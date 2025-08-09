आइब्रो के बाल होने लगे हैं सफेद? घर पर रखी इन चीजों को लगाकर हो सकते हैं काले और घने!
आइब्रो के बाल होने लगे हैं सफेद? घर पर रखी इन चीजों को लगाकर हो सकते हैं काले और घने!

Eyebrow Naturally Black Tips: हर लड़की की चाहत होती है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे लेकिन कुछ लड़कियों के आइब्रो के बाल सफेद होने लगते हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं आज आपको बताते हैं घर पर रखी कुछ चीजों की मदद से आप कैसे नेचुरली काला कर सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 09, 2025, 07:45 AM IST
आइब्रो के बाल होने लगे हैं सफेद? घर पर रखी इन चीजों को लगाकर हो सकते हैं काले और घने!

Eyebrow Naturally Black Tips:  बढ़ती उम्र के साथ अक्सर  लोगों को चेहरे से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कई लोगों को सफेद बाल होने की काफी ज्यादा समस्या होती है. अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनके आईब्रो के बाल सफेद होने लग जाते हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा बेकार लगते हैं, इससे आपकी खूबसूरती कम होने लगती है. कुछ लोग इसको काला करने के लिए डाई का उपयोग करते हैं लेकिन इसको लगाने से भी समस्या कम नहीं होती है. महंगी-महंगी चीजों को लगाने से भी दिक्कत कम नहीं होती है औऱ ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप इस समस्या से घर पर ही निजात पाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इन चीजों को फॉलो करके आप चुटकियों में दिक्कतों को कम कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

आईब्रो के सफेद बाल को काला करने के टिप्स
 

1. आंवला 

अगर आप भी आईब्रो के सफेद बालों से परेशान हो गए हैं और इसको नेचुरली काला करना चाहते हैं, तो आंवला काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है. आंवला पाउडर आपको एक बाउल में लेना है और इसमें  बादाम का तेल मिलाकर पेस्ट बना लेना है और इसको फिर आईब्रो पर कुछ समय लगाकर साफ पानी से धो लेना है. इसको आपको रोजाना ही करना है.
 

2. मेहंदी 

अगर आप आईब्रो के बालो को काला करना चाहते हैं, तो मेहंदी काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है.  नेचुरल मेहंदी का इस्तेमाल आपको इसमें करना है. मेहंदी पाउडर को आपको लेना है इसमें अब नारियल का तेल मिलाकर थोड़ा सा गरम कर लेना है और इसको ठंडा होने के बाद कॉटन की मदद से आईब्रो पर लगाना है और फिर साफ पानी से धो देना है.
 

3. कॉफी पाउडर

अगर आप  आईब्रो के बालो को घर पर काला करना चाहते हैं, तो आपको  कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए. ये आपकी समस्या को कम करेगा. गर्म पानी में कॉफी पाउडर को मिलाकर मिक्स कर लें और इसके गाढ़े पेस्ट को आईब्रो पर लगाकर 15 मिनट के बाद धो देना है.

;