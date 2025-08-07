चेहरे पर चाहिए शीशे सी चमक तो 10 रुपये में घर पर ही कर लें कोरियन फेशियल
Korean Facial:  जब भी ग्लोइंग स्किन की बात होती है तो कोरियन स्किन (Korean Skin) का नाम सबसे पहले आता है. वहां ​की लड़कियों की स्किन हमेशा ग्लोइंग और शीशे की तरह चमकती दिखाई देती है. लेकिन अगर आप भी ऐसी ही ग्लास स्किन (Glass Skin) पाना चाहती हैं तो ये आप घर पर ही कोरियन फेशियल कर सकती हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:30 PM IST
Korean Facial: क्लोइंग स्किन ना सिर्फ आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है बल्कि ये कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है. ऐसे में ज्यादातर लड़कियां कोरियल स्किन को पाना चाहती हैं, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो ये सीक्रेट हम आपके लिए लेकर आएं हैं. चलिए जानते हैं आप घर पर ही कोरियन फेशियल कैसे तैयार कर सकते हैं.

1. कच्छा दूध और गुलाब जल
कोरियन फेशियल के लिए आप सबसे पहले कच्चा दूध और गुलाब जल आपस में मिक्स करें और कॉटन की हेल्प से फेस पर लगाएं. इसके बाद आप हल्के हाथों से मसाज करें और उसके बाद चेहरे को सादे पानी से अच्छी तरह धो लें. ये आपके चेहरे से धूल मिट्टी हटाने के साथ डेड स्किन को भी निकालने में मदद करेगा.

2.ऐसे बनाएं कोरियल फेशियल
कोरियल फेशियल बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें और उसमें 1 चम्मच चावल का आटा लें और फिर उसके बाद आधा चम्मच शहद लें. अब दोनों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिलाएं और गाढ़ा पेस्ट बना लें. जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो आप इस पेस्ट को हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह स्क्रब करें. स्क्रब करने के बाद आप फेसवॉश कर लें. इससे आपके चेहरे की डेड स्किन हटेगी और स्किन ब्राइट और स्मूद दिखाई देगी.

3. चावल का पानी लगाएं
इसके बाद आप एक कॉटन में गुलाब जल लें और चेहरे और गर्द पर लगाएं. कुछ देर इसको लगा रहने दें और गुलाब जल को सूखने दें. ये आपकी स्किन के पोर्स को टाइट करने में मदद करेगा. अब आपको एलोवेरा और चावल की जरूरत पड़ेगी. एक चम्मच एलोवेरा जेल और चावल का पानी मिलाकर चेहरे पर लगाएं और उसके 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें. ये स्किन में ग्लो लाने और ग्लास की तरह चमकाने में मदद करेगा.

4. स्किन को मॉइश्चराइज करें
स्किन को मॉइश्चराइज करने के लिए आप रात में सोने से पहले कोई क्रीम या जेल लें और हल्के हाथों से फेस पर लगाएं. ये स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा. ये त्वचा को जवान बनाने में हेल्प करता है और नेचुरल ग्लो लाने में भी मदद करता है. 

