फेस्टिव सीजन में पाएं नेचुरल ग्लो, इन 3 असरदार स्किनकेयर हैक्स का करें इस्तेमाल

Skincare Hacks: त्योहारों का समय शुरू होने वाला है. लेकिन इस समय अक्सर भागदौड़ के कारण, अक्सर हम स्किन का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिससे चेहरे की रौनक कम हो जाती है. मेकअप, धूल, धूप और कम नींद के कारण अक्सर स्किन डल और थका हुआ हो जाता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि फेस्टिव सीजन में चेहरे पर ग्लो बना रहे, तो बस कुछ आसान स्किनकेयर हैक्स अपना सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जो नेचुरल ग्लो ला सकता है.

चेहरे की सफाई करें

फेस्टिव सीजन में मेकअप का इस्तेमाज महिलाएं ज्यादा करती हैं. इसलिए इस दौरान दिन में दो बार चेहरे को जरूर साफ करें. चेहरे पर धूल, पसीना और मेकअप जमने के कारण पोर्स बंद हो जाते हैं और पिपंल्स की समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में सुबह और रात को सोने से पहले माइल्ड फेसवॉश के चेहरे को साफ करें.

स्क्रब करें

डेड स्किन को हटाने और स्किन को निखारने के लिए हफ्ते में 1 से 2 बात स्क्रब करना चाहिए. इससे स्किन पर जमी गंदगी हट जाती हैं और स्किन साफ और स्मूफ हो जाता है. इसके लिए आप शहद और कॉफी पाउडर का हल्का स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं.

मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करें

बदलते समय में स्किन ड्राई हो जाती है, जिससे चेहरे पर ग्लो खत्म हो जाता है. इसलिए स्किन को अंदर से नमी देना जरूरी है. ऐसे में रोजाना चेहरे पर अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाएं और खूब पानी पिएं. इसके लिए आप रोज नारियल पानी, नींबू पानी और जूस पीना शुरू कर दें. इससे स्किन हाइड्रेट रहती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.