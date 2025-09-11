फेस्टिव सीजन में पाएं नेचुरल ग्लो, इन 3 असरदार स्किनकेयर हैक्स का करें इस्तेमाल
Advertisement
trendingNow12918572
Hindi Newsब्यूटी

फेस्टिव सीजन में पाएं नेचुरल ग्लो, इन 3 असरदार स्किनकेयर हैक्स का करें इस्तेमाल

Skincare Hacks for Glowing Skin: अक्सर फेस्टिव के दौरान स्किन का ग्लो चला जाता है. ऐसे में इस दौरान नेचुरल ग्लो पाने के लिए कुछ आसान स्किनकेयर हैक्स फॉलो करना जरूरी है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेस्टिव सीजन में पाएं नेचुरल ग्लो, इन 3 असरदार स्किनकेयर हैक्स का करें इस्तेमाल

Skincare Hacks: त्योहारों का समय शुरू होने वाला है. लेकिन इस समय अक्सर भागदौड़ के कारण, अक्सर हम स्किन का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिससे चेहरे की रौनक कम हो जाती है. मेकअप, धूल, धूप और कम नींद के कारण अक्सर स्किन डल और थका हुआ हो जाता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि फेस्टिव सीजन में चेहरे पर ग्लो बना रहे, तो बस कुछ आसान स्किनकेयर हैक्स अपना सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जो नेचुरल ग्लो ला सकता है. 

 

चेहरे की सफाई करें
फेस्टिव सीजन में मेकअप का इस्तेमाज महिलाएं ज्यादा करती हैं. इसलिए इस दौरान दिन में दो बार चेहरे को जरूर साफ करें. चेहरे पर धूल, पसीना और मेकअप जमने के कारण पोर्स बंद हो जाते हैं और पिपंल्स की समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में सुबह और रात को सोने से पहले माइल्ड फेसवॉश के चेहरे को साफ करें.

Add Zee News as a Preferred Source

 

स्क्रब करें
डेड स्किन को हटाने और स्किन को निखारने के लिए हफ्ते में 1 से 2 बात स्क्रब करना चाहिए. इससे स्किन पर जमी गंदगी हट जाती हैं और स्किन साफ और स्मूफ हो जाता है. इसके लिए आप शहद और कॉफी पाउडर का हल्का स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करें
बदलते समय में स्किन ड्राई हो जाती है, जिससे चेहरे पर ग्लो खत्म हो जाता है. इसलिए स्किन को अंदर से नमी देना जरूरी है. ऐसे में रोजाना चेहरे पर अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाएं और खूब पानी पिएं. इसके लिए आप रोज नारियल पानी, नींबू पानी और जूस पीना शुरू कर दें. इससे स्किन हाइड्रेट रहती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

skincare hacksskincare hacks for glowing skin

Trending news

DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
;