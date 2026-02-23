Advertisement
घर पर बनाएं नेचुरल फेस स्क्रब, किचन की इन चीजों से मिनटों में चमक जाएगा आपका चेहरा!

DIY Face Scrub: धूल और प्रदूषण से बेजान हुई स्किन की चमक वापस पाने के लिए घर पर आप नेचुरल स्क्रब बना सकते हैं. रसोई में मौजूद चीजों से आप फेस स्क्रब को तैयार कर सकते हैं, यह न केवल डेड स्किन सेल्स को हटाता है, बल्कि बिना किसी केमिकल के चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. 

 

Feb 23, 2026, 11:23 PM IST
DIY Face Scrub: धूल, मिट्टी और प्रदूषण के कारण हमारी स्किन पर अक्सर 'डेड स्किन सेल्स' जमा हो जाती हैं, जिससे चेहरा बेजान और डल दिखने लगता है. स्किन की खोई हुई चमक वापस पाने के लिए एक्सफोलिएशन यानी स्क्रब करना बेहद जरूरी होता है. बाजार के महंगे और केमिकल वाले स्क्रब के बजाय, आप अपने किचन में रखी चीजों से भी एक असरदार फेस स्क्रब तैयार कर सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको घर पर फेस स्क्रब बनाने के तरीके बताएंगे..

केला, कॉफी और शहद का स्क्रब
केला, कॉफी और शहद का स्क्रब स्किन को नर्म और कोमल बनाने के लिए बेहतरीन है. इसे बनाने के लिए एक पके हुए केले को मैश करें और उसमें दो चम्मच कॉफी व एक चम्मच शहद मिलाएं. इसके बाद इस पेस्ट से चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें और 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. कॉफी स्किन को जगाती है, जबकि केला और शहद उसे गहराई से मॉइश्चराइज करते हैं.

ओट्स और दही का जादुई मिश्रण
अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो ओट्स और दही का स्क्रब सबसे अच्छा है. ऐसे में दो चम्मच ओट्स में एक चम्मच दही मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाकर कुछ मिनट तक धीरे-धीरे रगड़ें. ओट्स स्किन की गंदगी साफ करते हैं और दही स्किन को जरूरी पोषण देता है. धोने के बाद आपकी स्किन खिली-खिली नजर आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बेसन, दही और हल्दी
मुंहासों और दाग-धब्बों से परेशान लोगों केलिए ये स्क्रब रामबाण है. एक चम्मच बेसन, एक चम्मच दही और दो चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे 5-10 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें और फिर हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए धो लें. हल्दी के एंटी-बैक्टीरियल गुण पिंपल्स कम करने में मदद करते हैं, वहीं बेसन स्किन को गहराई से साफ करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

