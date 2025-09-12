बहुत पतली हैं आइब्रो, नहीं हो रही ग्रोथ; इस ट्रिक से बढ़ सकती हैं आपकी आंखों की भौहें
बहुत पतली हैं आइब्रो, नहीं हो रही ग्रोथ; इस ट्रिक से बढ़ सकती हैं आपकी आंखों की भौहें

Beauty Tips: आइब्रो आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है. ऐसे में इसके ग्रोथ पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आइब्रो को घना बना सकते हैं. 

Sep 12, 2025
Tricks to Get Thick Eyebrows: आइब्रो हमारे चेहरे का एक अहम हिस्सा है, खासकर आंखों की खूबसूरती हमारी भौहें पर निर्भर करती हैं. ऐसे में इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है. घनी और अच्छे शेप में आइब्रो चेहरे को अलग ही निखार देती है. लेकिन कई महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि उनकी भौहें बहुत पतली है या उनमें ग्रोथ ही नहीं हो रही. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिससे आप अपनी भौहों को नेचुरल तरीके के बढ़ा सकते हैं. 

 

नारियल तेल 
नारियल तेल से मसाज करने के आपकी भौहों में ग्रोथ आ सकता है. नारियल तेल में विटामिन E, फैटी एसिड और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है. ऐसे में अगर आप हर रात सोने से पहले नारियल तेल से आइब्रो को हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करते हैं, तो आइब्रो में ग्रोथ हो सकता है. मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ग्रोथ तेजी से होती है. 

अरंडी का तेल
अरंडी का तेल में इस दौरान आपकी मदद कर सकता है. दरअसल बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कई सालों से किया जाता आ रहा है. इसमें  राइसीनोलिक एसिड होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं. ऐसे में एक कॉटन बड या उंगली से रोजाना रात में सोने से पहले भौहों पर इसे लगाएं और सुबह धो लें. इसके इस्तेमाल से आइब्रो घने और मजबूत होंगे. 

 

ऐलोवेरा जेल
ऐलोवेरा जेल स्किन और हेयर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में ये नेचुरल तरीके से आपके आइब्रो को बढ़ाने में मदद करता है. ताजे ऐलोवेरा जेल को आइब्रो पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें. ऐसा हफ्ते में 3 से 4 बार करने से आपको फायदा महसूस होने लगेगा. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

 

